ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм отдал 25 миллионов за 19-летнего вингера

«Тоттенхэм» официально сообщил о подписании вингера «Бернли» Уилсона Одобера. Контракт с 19-летним французом рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера составит 25 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов. Также «Бернли» получит 10% от суммы следующего трансфера Одобера. Игрок будет выступать за «Тоттенхэм» под 28-м номером.

В прошлом сезоне на счету Одобера 4 гола и 3 ассиста в 33 матчах во всех турнирах.

Напомним, на прошлой неделе «Тоттенхэм» оформил свой рекордный трансфер, подписав форварда Доминика Соланке.

We are delighted to announce that we have reached agreement for the permanent transfer of Wilson Odobert from Burnley, subject to formalities ✍️