ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с капитаном

Клуб АПЛ «Манчестер Юнайтед» объявил о новом контракте полузащитника Бруну Фернандеша. Теперь договор игрока истекает в середине 2027 года с опцией продления еще на сезон.

Португальский футболист является капитаном МЮ.

29-летний Фернандеш провел за команду 234 матча, забил 79 голов и сделал 67 результативных передач.

United and @B_Fernandes8: the perfect match ❤️



Our captain stays until at least 2027! ✍️#MUFC