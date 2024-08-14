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Англия
14 августа 2024, 21:11 | Обновлено 14 августа 2024, 21:12
661
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с капитаном

Бруну Фернандеш получил новый договор

14 августа 2024, 21:11 | Обновлено 14 августа 2024, 21:12
661
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с капитаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Клуб АПЛ «Манчестер Юнайтед» объявил о новом контракте полузащитника Бруну Фернандеша. Теперь договор игрока истекает в середине 2027 года с опцией продления еще на сезон.

Португальский футболист является капитаном МЮ.

29-летний Фернандеш провел за команду 234 матча, забил 79 голов и сделал 67 результативных передач.

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Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу продление контракта
Иван Зинченко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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