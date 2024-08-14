Англия14 августа 2024, 21:11 | Обновлено 14 августа 2024, 21:12
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ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед продлил контракт с капитаном
Бруну Фернандеш получил новый договор
14 августа 2024, 21:11 | Обновлено 14 августа 2024, 21:12
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Клуб АПЛ «Манчестер Юнайтед» объявил о новом контракте полузащитника Бруну Фернандеша. Теперь договор игрока истекает в середине 2027 года с опцией продления еще на сезон.
Португальский футболист является капитаном МЮ.
29-летний Фернандеш провел за команду 234 матча, забил 79 голов и сделал 67 результативных передач.
United and @B_Fernandes8: the perfect match ❤️— Manchester United (@ManUtd) August 14, 2024
Our captain stays until at least 2027! ✍️#MUFC
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