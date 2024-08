ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус расторг контракт с именитым вратарем

«Ювентус» официально сообщил о прекращении сотрудничества с голкипером команды Войцехом Щенсны. Контракт с 34-летним польским вратарем был досрочно расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Щенсны выступал за «Ювентус» с 2017 года. Суммарно провел за клуб 252 матча во всех турнирах. С «Ювентусом» становился чемпионом Италии 2018, 2019 и 2020 годов.

Щенсны оказался не нужен «Ювентусу» после подписания итальянца Микеле Ди Грегорио из «Монцы», на которого рассчитывают как на игрока основы в следующем сезоне.

Thank you for everything, Tek!