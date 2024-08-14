ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус расторг контракт с именитым вратарем
Войцех Щенсны стал свободным агентом
«Ювентус» официально сообщил о прекращении сотрудничества с голкипером команды Войцехом Щенсны. Контракт с 34-летним польским вратарем был досрочно расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Щенсны выступал за «Ювентус» с 2017 года. Суммарно провел за клуб 252 матча во всех турнирах. С «Ювентусом» становился чемпионом Италии 2018, 2019 и 2020 годов.
Щенсны оказался не нужен «Ювентусу» после подписания итальянца Микеле Ди Грегорио из «Монцы», на которого рассчитывают как на игрока основы в следующем сезоне.
Thank you for everything, Tek!— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) August 14, 2024
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