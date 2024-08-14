Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус расторг контракт с именитым вратарем
Италия
14 августа 2024, 17:33 |
304
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус расторг контракт с именитым вратарем

Войцех Щенсны стал свободным агентом

14 августа 2024, 17:33 |
304
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус расторг контракт с именитым вратарем
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

«Ювентус» официально сообщил о прекращении сотрудничества с голкипером команды Войцехом Щенсны. Контракт с 34-летним польским вратарем был досрочно расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Щенсны выступал за «Ювентус» с 2017 года. Суммарно провел за клуб 252 матча во всех турнирах. С «Ювентусом» становился чемпионом Италии 2018, 2019 и 2020 годов.

Щенсны оказался не нужен «Ювентусу» после подписания итальянца Микеле Ди Грегорио из «Монцы», на которого рассчитывают как на игрока основы в следующем сезоне.

По теме:
Ювентус согласовал контракт с одним из открытий Евро-2024
Барселона хочет оформить сенсационное подписание вице-чемпиона мира
Ювентус в ближайшее время расстанется с основным игроком
Войцех Щенсны Ювентус расторжение контракта свободный агент
Олег Дидух Источник: ФК Ювентус
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Футбол | 14 августа 2024, 07:01 6
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал – Аталанта

14 августа в 22:00 состоится поединок за европейский супертрофей

2 топовых иностранных экс-тренера Шахтера могут возглавить Металлист 1925
Футбол | 14 августа 2024, 16:58 0
2 топовых иностранных экс-тренера Шахтера могут возглавить Металлист 1925
2 топовых иностранных экс-тренера Шахтера могут возглавить Металлист 1925

Харьковский клуб уже контактировал с Патриком ван Леувеном

Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Футбол | 13.08.2024, 23:41
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Беленюк рассказал о воровстве на Олимпиаде: «Скорее всего, уборщицы»
Олимпийские игры | 13.08.2024, 19:53
Беленюк рассказал о воровстве на Олимпиаде: «Скорее всего, уборщицы»
Беленюк рассказал о воровстве на Олимпиаде: «Скорее всего, уборщицы»
Будущий соперник Динамо в ЛЧ перенес матч чемпионата. Известна причина
Футбол | 14.08.2024, 12:01
Будущий соперник Динамо в ЛЧ перенес матч чемпионата. Известна причина
Будущий соперник Динамо в ЛЧ перенес матч чемпионата. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безумная перестрелка. Клуб УПЛ сенсационно вылетел из Кубка Украины
Безумная перестрелка. Клуб УПЛ сенсационно вылетел из Кубка Украины
13.08.2024, 14:46 4
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
14.08.2024, 01:00 16
Футбол
СК Прометей прекратил существование. Эмоциональное заявление Дубинского
СК Прометей прекратил существование. Эмоциональное заявление Дубинского
12.08.2024, 18:34 55
Баскетбол
Пограничники Волыни встретили украинцев-призеров ОИ-2024. Известна причина
Пограничники Волыни встретили украинцев-призеров ОИ-2024. Известна причина
13.08.2024, 10:56 4
Олимпийские игры
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
13.08.2024, 06:05 1
Футбол
Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
Беленюк рассказал, почему не пожал руку Гутцайту на встрече олимпийцев
13.08.2024, 17:03 1
Олимпийские игры
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
12.08.2024, 18:05 2
Футбол
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
С кем сыграет Динамо? Итоги 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
14.08.2024, 06:23 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем