ОФИЦИАЛЬНО. Новый вратарь под основу. Ювентус подписал стража ворот

«Ювентус» на официальном сайте объявил о подписании вратаря «Монцы» Микеле Ди Грегорио. Игрок переходит в туринскую команду в аренду за 4,5 миллиона евро с обязательством выкупа через год за 13,5 миллиона.

Ожидается, что 26-летний вратарь станет новым первым номером, а клуб теперь спокойно отпустит Войцеха Щенсны, у которого есть варианты в Саудовской Аравии.

Ди Грегорио в минувшем сезоне провел 34 матча, 14 раз сыграл на ноль.

Welcome to the ⚪️⚫️ family, Digre! 🐯