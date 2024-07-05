Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новый вратарь под основу. Ювентус подписал стража ворот
Италия
05 июля 2024, 20:28 | Обновлено 05 июля 2024, 20:35
1015
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новый вратарь под основу. Ювентус подписал стража ворот

Ди Грегорио оформил контракт с туринским клубом

05 июля 2024, 20:28 | Обновлено 05 июля 2024, 20:35
1015
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новый вратарь под основу. Ювентус подписал стража ворот
Getty Images/Global Images Ukraine. Микеле Ди Грегорио

«Ювентус» на официальном сайте объявил о подписании вратаря «Монцы» Микеле Ди Грегорио. Игрок переходит в туринскую команду в аренду за 4,5 миллиона евро с обязательством выкупа через год за 13,5 миллиона.

Ожидается, что 26-летний вратарь станет новым первым номером, а клуб теперь спокойно отпустит Войцеха Щенсны, у которого есть варианты в Саудовской Аравии.

Ди Грегорио в минувшем сезоне провел 34 матча, 14 раз сыграл на ноль.

По теме:
Заря планирует просмотр черногорского вингера на замену Герреро
Источник: Динамо договорилось о разрыве контракта с легионером
Аренда завершена. Хавбек сообщил, что покидает Черноморец
Микеле Ди Грегорио Войцех Щенсны Ювентус Монца трансферы трансферы Серии A
Иван Зинченко Источник: ФК Ювентус
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Германия сравняла счет в матче 1/4 финала Евро с Испанией на 89-й!
Футбол | 05 июля 2024, 20:55 0
ВИДЕО. Германия сравняла счет в матче 1/4 финала Евро с Испанией на 89-й!
ВИДЕО. Германия сравняла счет в матче 1/4 финала Евро с Испанией на 89-й!

Флориан Вирц вышел и забил, ассист у Йозуа Киммиха!

Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 05 июля 2024, 16:30 15
Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Обе сборные могли бы сыграть в финале Евро, но кто-то из них покинет турнир после четвертьфинала

Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
Бокс | 05.07.2024, 07:21
Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА дисквалифицировал героя сборной Турции на 2 матча
Футбол | 05.07.2024, 14:18
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА дисквалифицировал героя сборной Турции на 2 матча
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА дисквалифицировал героя сборной Турции на 2 матча
Жирона нацелилась на трансферы сразу двух звездных футболистов Шахтера
Футбол | 05.07.2024, 07:05
Жирона нацелилась на трансферы сразу двух звездных футболистов Шахтера
Жирона нацелилась на трансферы сразу двух звездных футболистов Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
Леоненко посоветовал 2 ветеранам закончить карьеру в сборной Украины
04.07.2024, 11:11 13
Футбол
ВИДЕО. Ястремская не пожала руку Грачевой на Уимблдоне. В чем причина?
ВИДЕО. Ястремская не пожала руку Грачевой на Уимблдоне. В чем причина?
03.07.2024, 23:45 7
Теннис
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
05.07.2024, 13:33 34
Футбол
СВИТОЛИНА: «Тай-брейк 9:11? Очень больно, потому что у меня был матчбол»
СВИТОЛИНА: «Тай-брейк 9:11? Очень больно, потому что у меня был матчбол»
03.07.2024, 22:04
Теннис
Днепр-1 может спастись. Сенсационный вариант для представителя УПЛ
Днепр-1 может спастись. Сенсационный вариант для представителя УПЛ
04.07.2024, 21:13 14
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: Рыбалка выиграл у Суркиса приличную сумму в самолете после Челси
МИЛЕВСКИЙ: Рыбалка выиграл у Суркиса приличную сумму в самолете после Челси
04.07.2024, 04:28 1
Мир азарта
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем