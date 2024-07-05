Италия05 июля 2024, 20:28 | Обновлено 05 июля 2024, 20:35
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ОФИЦИАЛЬНО. Новый вратарь под основу. Ювентус подписал стража ворот
Ди Грегорио оформил контракт с туринским клубом
05 июля 2024, 20:28 | Обновлено 05 июля 2024, 20:35
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«Ювентус» на официальном сайте объявил о подписании вратаря «Монцы» Микеле Ди Грегорио. Игрок переходит в туринскую команду в аренду за 4,5 миллиона евро с обязательством выкупа через год за 13,5 миллиона.
Ожидается, что 26-летний вратарь станет новым первым номером, а клуб теперь спокойно отпустит Войцеха Щенсны, у которого есть варианты в Саудовской Аравии.
Ди Грегорио в минувшем сезоне провел 34 матча, 14 раз сыграл на ноль.
Welcome to the ⚪️⚫️ family, Digre! 🐯— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) July 5, 2024
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