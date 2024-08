В Англии названы претенденты на приз лучшему игроку сезона АПЛ

Ассоциация профессиональных футболистов Англии обнародовала реестр претендентов на получение приза лучшему игроку АПЛ сезона-2023/2024.

За почетное признание поборются Эрлинг Холанд, Фил Фоден, Родри (все – «Манчестер Сити»), Коул Палмер («Челси»), Мартин Эдегор («Арсенал») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Церемония вручения награды запланирована 20 августа.

Как известно, чемпионом Англии в сезоне-2023/2024 стал «Манчестер Сити», который в призовой тройке оставил позади себя «Арсенал» и «Ливерпуль».

