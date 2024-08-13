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Англия
13 августа 2024, 12:42 | Обновлено 13 августа 2024, 12:57
278
1

В Англии названы претенденты на приз лучшему игроку сезона АПЛ

Игроки английских клубов выберут лучшего среди коллег

13 августа 2024, 12:42 | Обновлено 13 августа 2024, 12:57
278
1
В Англии названы претенденты на приз лучшему игроку сезона АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Фил Фоден

Ассоциация профессиональных футболистов Англии обнародовала реестр претендентов на получение приза лучшему игроку АПЛ сезона-2023/2024.

За почетное признание поборются Эрлинг Холанд, Фил Фоден, Родри (все – «Манчестер Сити»), Коул Палмер («Челси»), Мартин Эдегор («Арсенал») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Церемония вручения награды запланирована 20 августа.

Как известно, чемпионом Англии в сезоне-2023/2024 стал «Манчестер Сити», который в призовой тройке оставил позади себя «Арсенал» и «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что легенда «Ливерпуля» назвал первого кандидата среди тренеров АПЛ на увольнение.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эрлинг Холанд Фил Фоден Родри Коул Палмер Мартин Эдегор Олли Уоткинс
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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luceorius
 Шкода, що в реєстрі немає Макаллістера, наприклад замість Воткінса. Перемогу віддав би Палмеру.
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