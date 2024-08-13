В Англии названы претенденты на приз лучшему игроку сезона АПЛ
Игроки английских клубов выберут лучшего среди коллег
Ассоциация профессиональных футболистов Англии обнародовала реестр претендентов на получение приза лучшему игроку АПЛ сезона-2023/2024.
За почетное признание поборются Эрлинг Холанд, Фил Фоден, Родри (все – «Манчестер Сити»), Коул Палмер («Челси»), Мартин Эдегор («Арсенал») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
Церемония вручения награды запланирована 20 августа.
Как известно, чемпионом Англии в сезоне-2023/2024 стал «Манчестер Сити», который в призовой тройке оставил позади себя «Арсенал» и «Ливерпуль».
Ранее сообщалось, что легенда «Ливерпуля» назвал первого кандидата среди тренеров АПЛ на увольнение.
PFA Players’ Player of the Year. 🏆— Professional Footballers' Association (@PFA) August 13, 2024
The Top Six. Chosen by the players. ⬇️
#PFAawards pic.twitter.com/0JxsHcm15t
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