Легенда Ливерпуля назвал первого кандидата среди тренеров АПЛ на увольнение

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Робби Фаулер высказал мнение о перспективах главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага в новом сезоне, который манкунианцы открыли поражением по пенальти от «Ман Сити» в матче за Суперкубок Англии.

«Эрик тен Хаг не выиграет Премьер-лигу в этом сезоне, но у тренера «Манчестер Юнайтед» есть неплохие шансы занять первое место в гонке на увольнение. Только у Эдди Хау больше шансов первым расстаться со своим клубом – и то потому, что тренер «Ньюкасла» может стать новым тренером сборной Англии, я бы сделал на это приличную ставку.

‌»Юнайтед» начнет Премьер-лигу с домашнего матча против «Фулхэма», который будет транслироваться по телевизору в пятницу вечером. И с того момента, как судья даст первый свисток, нидерландец окажется под более пристальным вниманием, чем любой другой тренер в Англии.

Давайте будем честны, вотум доверия, который тен Хаг получил от нового владельца «Юнайтед» сэра Джима Рэтклиффа этим летом, имеет больше дыр, чем протекающая крыша «Олд Траффорд». Сэру Джиму потребовалось так много времени, чтобы решить оставить, а не увольнять его, что Эрик уехал в отпуск!‌

Впоследствии было объявлено, что тен Хаг подписал новый контракт. Но если прочитать указанное мелким шрифтом, окажется, что «Юнайтед» просто активировал пункт о продлении до 2025 года, который предусматривало имевшееся соглашение. Едва ли это можно назвать громким одобрением», – написал среди прочего Фаулер в своей колонке в The Mirror.