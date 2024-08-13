Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Ливерпуля назвал первого кандидата среди тренеров АПЛ на увольнение
Англия
13 августа 2024, 10:22 | Обновлено 13 августа 2024, 10:25
418
0

Легенда Ливерпуля назвал первого кандидата среди тренеров АПЛ на увольнение

Робби Фаулер – о перспективах Эрика тен Хага из «МЮ»

13 августа 2024, 10:22 | Обновлено 13 августа 2024, 10:25
418
0
Легенда Ливерпуля назвал первого кандидата среди тренеров АПЛ на увольнение
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Робби Фаулер высказал мнение о перспективах главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага в новом сезоне, который манкунианцы открыли поражением по пенальти от «Ман Сити» в матче за Суперкубок Англии.

«Эрик тен Хаг не выиграет Премьер-лигу в этом сезоне, но у тренера «Манчестер Юнайтед» есть неплохие шансы занять первое место в гонке на увольнение. Только у Эдди Хау больше шансов первым расстаться со своим клубом – и то потому, что тренер «Ньюкасла» может стать новым тренером сборной Англии, я бы сделал на это приличную ставку.

‌»Юнайтед» начнет Премьер-лигу с домашнего матча против «Фулхэма», который будет транслироваться по телевизору в пятницу вечером. И с того момента, как судья даст первый свисток, нидерландец окажется под более пристальным вниманием, чем любой другой тренер в Англии.

Давайте будем честны, вотум доверия, который тен Хаг получил от нового владельца «Юнайтед» сэра Джима Рэтклиффа этим летом, имеет больше дыр, чем протекающая крыша «Олд Траффорд». Сэру Джиму потребовалось так много времени, чтобы решить оставить, а не увольнять его, что Эрик уехал в отпуск!‌

Впоследствии было объявлено, что тен Хаг подписал новый контракт. Но если прочитать указанное мелким шрифтом, окажется, что «Юнайтед» просто активировал пункт о продлении до 2025 года, который предусматривало имевшееся соглашение. Едва ли это можно назвать громким одобрением», – написал среди прочего Фаулер в своей колонке в The Mirror.

По теме:
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
Трансфер почти состоялся. Два игрока Баварии прошли медосмотр в МЮ
Тренер Борнмута рассказал, чего ожидает от Забарного в новом сезоне
Робби Фаулер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Юрій Остроумов Источник: The Mirror
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ващук рассказал, за счет чего Динамо может пройти Рейнджерс
Футбол | 13 августа 2024, 07:37 4
Ващук рассказал, за счет чего Динамо может пройти Рейнджерс
Ващук рассказал, за счет чего Динамо может пройти Рейнджерс

Бывший защитник киевлян желает, чтобы столичный клуб одержал победу

Твенте – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 13 августа 2024, 06:48 0
Твенте – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Твенте – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 13 августа в 20:00 по Киеву

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 13.08.2024, 03:55
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 13.08.2024, 06:30
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
Футбол | 12.08.2024, 18:05
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
12.08.2024, 12:58 5
Футбол
Пушич объяснил, почему Шахтер сенсационно проиграл Полесью во 2-м туре УПЛ
Пушич объяснил, почему Шахтер сенсационно проиграл Полесью во 2-м туре УПЛ
11.08.2024, 23:25 7
Футбол
В Италии недовольны игрой Довбика в товарищеском матче против Эвертона
В Италии недовольны игрой Довбика в товарищеском матче против Эвертона
11.08.2024, 13:35 21
Футбол
Нерукопожатный. Эмоции Вернидуба можно понять, но не стоит оправдывать
Нерукопожатный. Эмоции Вернидуба можно понять, но не стоит оправдывать
12.08.2024, 10:40 34
Футбол
Куинси Уилсон побил рекорд Боба Матиаса 76-летней давности
Куинси Уилсон побил рекорд Боба Матиаса 76-летней давности
11.08.2024, 22:28
Олимпийские игры
«Думаю, что он победит». Джошуа назвал фаворита в реванше Усика и Фьюри
«Думаю, что он победит». Джошуа назвал фаворита в реванше Усика и Фьюри
12.08.2024, 09:56 1
Бокс
Соболенко на выход. Известны полуфинальные пары на турнире Торонто
Соболенко на выход. Известны полуфинальные пары на турнире Торонто
11.08.2024, 08:30 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем