Не Лунин. Звезда Евро-2024 может перейти в Ливерпуль
Гиорги Мамардашвили будет стоить 30 миллионов евро
Английский «Ливерпуль» серьезно рассматривает трансфер грузинского вратаря испанской «Валенсии» Гиорги Мамардашвили, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, трансфер 23-летнего вратаря может состояться за 30 миллионов евро.
Интересно, что после подписания контракта «Ливерпуль» хотел бы отдать игрока в аренду, чтобы избежать его конкуренции с бразильцем Алиссоном.
Сам Гиорги заинтересован в переходе с последующей арендой.
В сезоне 2023/24 Гиорги Мамардашвили провел 37 матчей на клубном уровне, пропустив 41 гол. В 13 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими».
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется Андреем Луниным.
🚨🇬🇪 Liverpool are seriously considering opportunity to sign Giorgi Mamardashvili for fee in excess of €30m for Valencia and then loan him out.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2024
No final decision yet but talks continue, it’s up to Liverpool.
Georgian GK keen on move to #LFC with loan next, as @relevo reported. pic.twitter.com/HoUyKXjG24
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