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  4. Не Лунин. Звезда Евро-2024 может перейти в Ливерпуль
Англия
13 августа 2024, 07:22 |
517
0

Не Лунин. Звезда Евро-2024 может перейти в Ливерпуль

Гиорги Мамардашвили будет стоить 30 миллионов евро

13 августа 2024, 07:22 |
517
0
Не Лунин. Звезда Евро-2024 может перейти в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Мамардашвили

Английский «Ливерпуль» серьезно рассматривает трансфер грузинского вратаря испанской «Валенсии» Гиорги Мамардашвили, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, трансфер 23-летнего вратаря может состояться за 30 миллионов евро.

Интересно, что после подписания контракта «Ливерпуль» хотел бы отдать игрока в аренду, чтобы избежать его конкуренции с бразильцем Алиссоном.

Сам Гиорги заинтересован в переходе с последующей арендой.

В сезоне 2023/24 Гиорги Мамардашвили провел 37 матчей на клубном уровне, пропустив 41 гол. В 13 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется Андреем Луниным.

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Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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