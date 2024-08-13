Не Лунин. Звезда Евро-2024 может перейти в Ливерпуль

Английский «Ливерпуль» серьезно рассматривает трансфер грузинского вратаря испанской «Валенсии» Гиорги Мамардашвили, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, трансфер 23-летнего вратаря может состояться за 30 миллионов евро.

Интересно, что после подписания контракта «Ливерпуль» хотел бы отдать игрока в аренду, чтобы избежать его конкуренции с бразильцем Алиссоном.

Сам Гиорги заинтересован в переходе с последующей арендой.

В сезоне 2023/24 Гиорги Мамардашвили провел 37 матчей на клубном уровне, пропустив 41 гол. В 13 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» интересуется Андреем Луниным.