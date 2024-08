Трансфер почти состоялся. Два игрока Баварии прошли медосмотр в МЮ

Защитники «Баварии» Маттейс де Лигт и Нуссаир Мазрауи почти завершили свой переход в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романочто защитники, покидающие «Баварию», прошли медосмотр на базе манкунианцев. В ближайшее время они подпишут контракты с английским клубом, о чем будет объявлено в течение суток.

Также отмечается, что оба защитника смогут сыграть в первом туре АПЛ, где «манкунианцы» 16 августа сыграют против «Фулхэма».

Раннее стали известны подробности обоих трансфера игроков.

🚨🔴 Matthijs de Ligt and Noussair Mazraoui have just completed medical tests at Carrington!



Contracts set to be signed on both clubs and players’ side with agent Rafaela Pimenta in Manchester.



All documents to be ok within 24h as MdL and Mazraoui will be ready for Fulham. pic.twitter.com/c3XKAMLXi7