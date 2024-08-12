Суперзвезда баскетбола станет совладельцем ПСЖ
Кевин Дюрант станет миноритарным акционером чемпионов Франции
Звезда мирового баскетбола Кевин Дюрант станет миноритарным акционером футбольного клуба «ПСЖ». Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
Какую именно часть акций чемпионов Франции приобретет форвард «Финикс Санз», не сообщается.
Напомним, в субботу Дюрант завоевал золото Олимпиады-2024 в Париже в составе сборной США. Оно стало для 35-летнего американца четвертым в карьере.
Дюрант является 2-кратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт», а также MVP чемпионата сезона 2013/2014.
🔴🔵🏀 Kevin Durant, about to become a new minority stakeholder at Paris Saint-Germain!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2024
Decision made as @Romain_Molina reported. pic.twitter.com/1BcNd1q0iN
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