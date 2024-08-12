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Франция
12 августа 2024, 19:53 |
1361
0

Суперзвезда баскетбола станет совладельцем ПСЖ

Кевин Дюрант станет миноритарным акционером чемпионов Франции

12 августа 2024, 19:53 |
1361
0
Суперзвезда баскетбола станет совладельцем ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Дюрант

Звезда мирового баскетбола Кевин Дюрант станет миноритарным акционером футбольного клуба «ПСЖ». Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Какую именно часть акций чемпионов Франции приобретет форвард «Финикс Санз», не сообщается.

Напомним, в субботу Дюрант завоевал золото Олимпиады-2024 в Париже в составе сборной США. Оно стало для 35-летнего американца четвертым в карьере.

Дюрант является 2-кратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт», а также MVP чемпионата сезона 2013/2014.

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Кевин Дюрант ПСЖ Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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