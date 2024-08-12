Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус сделал официальное предложение по игроку Милана
Испания
12 августа 2024, 16:35 |
697
0

Ювентус сделал официальное предложение по игроку Милана

Пьер Калулу может сменить клубную прописку

12 августа 2024, 16:35 |
697
0
Ювентус сделал официальное предложение по игроку Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер Калулу

Туринский «Ювентус» сделал официальное предложение по аренде французского защитника «Милана» Пьера Калулу, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, предложение «старой сеньоры» состоит из 3 миллионов евро за саму аренду и еще 14 миллионов в качестве возможного выкупа.

«Милан» хочет полноценно продать 24-летнего футболиста, что может заставить «Ювентус» добавить в аренду обязательство выкупа.

В сезоне 2023/24 Пьер Калулу провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет арендовать нападающего «Ромы» Тэмми Абрахама.

По теме:
Возможный соперник Кривбасса по ЛК близок к покупке экс-защитника Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико объявил о самом дорогом трансфере лета 2024 года
Олимпийский чемпион 2024 не прошел медосмотр в Аталанте
Пьер Калулу Милан Ювентус трансферы трансферы Серии A аренда игрока Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Футбол | 12 августа 2024, 12:58 2
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья

Спортивный директор «горняков» поздравил житомирян с победой

Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс
Футбол | 11 августа 2024, 22:01 0
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс

Второй поединок Q3 Лиги чемпионов 2024/25 состоится во вторник, 13 августа

Кубок Украины. Металлист 1925 с трудом прошел Полтаву, имея фору 2:0
Футбол | 12.08.2024, 15:05
Кубок Украины. Металлист 1925 с трудом прошел Полтаву, имея фору 2:0
Кубок Украины. Металлист 1925 с трудом прошел Полтаву, имея фору 2:0
Куинси Уилсон побил рекорд Боба Матиаса 76-летней давности
Олимпийские игры | 11.08.2024, 22:28
Куинси Уилсон побил рекорд Боба Матиаса 76-летней давности
Куинси Уилсон побил рекорд Боба Матиаса 76-летней давности
Бывший гендиректор Зари получил должность в клубе из лнр
Футбол | 12.08.2024, 14:07
Бывший гендиректор Зари получил должность в клубе из лнр
Бывший гендиректор Зари получил должность в клубе из лнр
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. После финального свистка в игре Шахтер – Полесье произошла потасовка
ВИДЕО. После финального свистка в игре Шахтер – Полесье произошла потасовка
11.08.2024, 21:10 12
Футбол
Второй худший результат. Украина завершила Олимпиаду в Париже с 12 медалями
Второй худший результат. Украина завершила Олимпиаду в Париже с 12 медалями
11.08.2024, 14:02 96
Олимпийские игры
Довбик сыграл против Миколенко. Артем дебютировал в старте Ромы с Эвертоном
Довбик сыграл против Миколенко. Артем дебютировал в старте Ромы с Эвертоном
10.08.2024, 21:30
Футбол
Итоговая медальная таблица ОИ. Какое место заняла сборная Украины?
Итоговая медальная таблица ОИ. Какое место заняла сборная Украины?
12.08.2024, 06:05 53
Олимпийские игры
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
11.08.2024, 21:15 4
Футбол
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
12.08.2024, 04:45 1
Олимпийские игры
Хижняк признался, что ему сказал Усик после победы на Олимпиаде-2024
Хижняк признался, что ему сказал Усик после победы на Олимпиаде-2024
10.08.2024, 23:04 2
Олимпийские игры
Игру чемпиона прочитали. Полесье обыграло Шахтер в Киеве
Игру чемпиона прочитали. Полесье обыграло Шахтер в Киеве
11.08.2024, 20:40 279
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем