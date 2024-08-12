Ювентус сделал официальное предложение по игроку Милана
Пьер Калулу может сменить клубную прописку
Туринский «Ювентус» сделал официальное предложение по аренде французского защитника «Милана» Пьера Калулу, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, предложение «старой сеньоры» состоит из 3 миллионов евро за саму аренду и еще 14 миллионов в качестве возможного выкупа.
«Милан» хочет полноценно продать 24-летнего футболиста, что может заставить «Ювентус» добавить в аренду обязательство выкупа.
В сезоне 2023/24 Пьер Калулу провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Милан» хочет арендовать нападающего «Ромы» Тэмми Абрахама.
⚪️⚫️ Juventus and Pierre Kalulu have agreed on contract terms as he’s open to the move.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2024
⚠️ AC Milan want permanent transfer, not only loan.
Juventus could offer obligation to buy in case of certain conditions after initial €3m loan and €14m buy option proposal. pic.twitter.com/Q9VXCnKBea
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