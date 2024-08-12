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  4. Вместо Довбика. Жирона подпишет 2-го самого дорогого игрока в истории клуба
Испания
12 августа 2024, 13:45 |
2073
0

Вместо Довбика. Жирона подпишет 2-го самого дорогого игрока в истории клуба

Боян Миовски принесет «Абердину» 8 миллионов евро

12 августа 2024, 13:45 |
2073
0
Вместо Довбика. Жирона подпишет 2-го самого дорогого игрока в истории клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Боян Миовски

Каталонская «Жирона» вскоре подпишет македонского нападающего шотландского «Абердина» Бояна Миовски, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «красно-белые» заплатят за 25-летнего футболиста 8 миллионов евро.

В истории «Жироны» был лишь один более дорогой трансфер на вход - форвард Абель Руис из «Браги» (9 млн евро). Также 8 млн клуб заплатил за защитника пражской «Спарты» Ладислава Крейчи.

В «Жироне» Боян будет иметь задачу заменить украинца Артема Довбика, который недавно перешел в римскую «Рому».

В сезоне 2023/24 Боян Миовски провел 53 матча на клубном уровне, отметившись 26 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

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Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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