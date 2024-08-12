Вместо Довбика. Жирона подпишет 2-го самого дорогого игрока в истории клуба
Боян Миовски принесет «Абердину» 8 миллионов евро
Каталонская «Жирона» вскоре подпишет македонского нападающего шотландского «Абердина» Бояна Миовски, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «красно-белые» заплатят за 25-летнего футболиста 8 миллионов евро.
В истории «Жироны» был лишь один более дорогой трансфер на вход - форвард Абель Руис из «Браги» (9 млн евро). Также 8 млн клуб заплатил за защитника пражской «Спарты» Ладислава Крейчи.
В «Жироне» Боян будет иметь задачу заменить украинца Артема Довбика, который недавно перешел в римскую «Рому».
В сезоне 2023/24 Боян Миовски провел 53 матча на клубном уровне, отметившись 26 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
🔴⚪️🤝🏻 Bojan Miovski to Girona, here we go! All set to get deal sealed for fee in excess of €8m package.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2024
Miovski wanted to play Champions League football and he wanted the move to Girona.
New striker for Michel. pic.twitter.com/BAViiJVPIA
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