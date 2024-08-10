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Испания
10 августа 2024, 13:50 | Обновлено 10 августа 2024, 14:44
602
1

Два гранда заинтересованы. Сколько хочет Барселона за трансфер де Йонга?

На приобретение 27-летнего хавбека претендуют «Ман Юнайтед» и «ПСЖ»

10 августа 2024, 13:50 | Обновлено 10 августа 2024, 14:44
602
1
Два гранда заинтересованы. Сколько хочет Барселона за трансфер де Йонга?
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнки де Йонг

Нидерландский полузащитник Фрэнки Де Йонг может покинуть «Барселону» в летнее межсезонье.

На приобретение 27-летнего футболиста всерьез претендуют английский «Манчестер Юнайтед» и французский «ПСЖ.»

«Барселона» готова продать Де Йонга, если покупатель заплатит за трансфер 60 млн евро + бонусы, сообщает журналист Маттео Моретто.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нидерландского хавбека в 70 млн. евро.

Фрэнки Де Йонг является самым высокооплачиваемым игроком Ла Лиги. Зарплата 27-летнего нидерландца составляет 37,5 млн евро в год.

В каталонский клуб Фрэнки Де Йонг перешел из Аякса зимой 2019 за 75 млн евро (плюс 11 млн евро бонусами).

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Де Йонг провел за «Барселону» 20 матчей, в которых забил 2 гола.

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Николай Степанюк Источник: X (Twitter)
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