Два гранда заинтересованы. Сколько хочет Барселона за трансфер де Йонга?
На приобретение 27-летнего хавбека претендуют «Ман Юнайтед» и «ПСЖ»
Нидерландский полузащитник Фрэнки Де Йонг может покинуть «Барселону» в летнее межсезонье.
На приобретение 27-летнего футболиста всерьез претендуют английский «Манчестер Юнайтед» и французский «ПСЖ.»
«Барселона» готова продать Де Йонга, если покупатель заплатит за трансфер 60 млн евро + бонусы, сообщает журналист Маттео Моретто.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нидерландского хавбека в 70 млн. евро.
Фрэнки Де Йонг является самым высокооплачиваемым игроком Ла Лиги. Зарплата 27-летнего нидерландца составляет 37,5 млн евро в год.
В каталонский клуб Фрэнки Де Йонг перешел из Аякса зимой 2019 за 75 млн евро (плюс 11 млн евро бонусами).
В сезоне Ла Лиги 2023/24 Де Йонг провел за «Барселону» 20 матчей, в которых забил 2 гола.
🚨🚨| NEW: Barcelona is open to SELLING Frenkie De Jong, the club want around €60M fixed + bonuses. 💰— CentreGoals. (@centregoals) August 9, 2024
[@MatteMoretto via @ReshadFCB] pic.twitter.com/jnVcazI1Bn
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