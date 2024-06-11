ОФИЦИАЛЬНО. Френки де Йонг не сыграет на Евро-2024
Футболист не сумел восстановиться после травмы
Как сообщил официальный твиттер сборной Нидерландов, полузащитник «оранье» и испанской «Барселоны» Френки де Йонг пропустит Евро-2024 из-за травмы.
Футболист прибыл в лагерь национальной сборной и даже попал в окончательную заявку команды на турнир, но все же не сможет сыграть на чемпионате Европы и отправится залечивать свое повреждение голеностопа в клуб.
Де Йонг мог попытаться форсировать свое восстановление, но в таком случае возник риск получить гораздо более серьезную травму.
Травму де Йонг получил еще в апреле, но была надежда, что он восстановится к Евро.
Frenkie de Jong won’t participate at EURO 2024. 😔— OnsOranje (@OnsOranje) June 10, 2024
We are with you, Frenkie. 🧡#NothingLikeOranje pic.twitter.com/JlR3V5ETyZ
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