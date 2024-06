ОФИЦИАЛЬНО. Френки де Йонг не сыграет на Евро-2024

Как сообщил официальный твиттер сборной Нидерландов, полузащитник «оранье» и испанской «Барселоны» Френки де Йонг пропустит Евро-2024 из-за травмы.

Футболист прибыл в лагерь национальной сборной и даже попал в окончательную заявку команды на турнир, но все же не сможет сыграть на чемпионате Европы и отправится залечивать свое повреждение голеностопа в клуб.

Де Йонг мог попытаться форсировать свое восстановление, но в таком случае возник риск получить гораздо более серьезную травму.

Травму де Йонг получил еще в апреле, но была надежда, что он восстановится к Евро.

Frenkie de Jong won’t participate at EURO 2024. 😔



We are with you, Frenkie. 🧡#NothingLikeOranje pic.twitter.com/JlR3V5ETyZ