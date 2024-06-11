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Чемпионат Европы
11 июня 2024, 02:40 | Обновлено 11 июня 2024, 02:53
84
0

ОФИЦИАЛЬНО. Френки де Йонг не сыграет на Евро-2024

Футболист не сумел восстановиться после травмы

11 июня 2024, 02:40 | Обновлено 11 июня 2024, 02:53
84
0
ОФИЦИАЛЬНО. Френки де Йонг не сыграет на Евро-2024
Х

Как сообщил официальный твиттер сборной Нидерландов, полузащитник «оранье» и испанской «Барселоны» Френки де Йонг пропустит Евро-2024 из-за травмы.

Футболист прибыл в лагерь национальной сборной и даже попал в окончательную заявку команды на турнир, но все же не сможет сыграть на чемпионате Европы и отправится залечивать свое повреждение голеностопа в клуб.

Де Йонг мог попытаться форсировать свое восстановление, но в таком случае возник риск получить гораздо более серьезную травму.

Травму де Йонг получил еще в апреле, но была надежда, что он восстановится к Евро.

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Евро-2024 чемпионат Европы по футболу Френки де Йонг Барселона травма
Сергей Рипьюк Источник: X (Twitter)
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