Рекордный трансфер. Борнмут согласился продать звездного игрока
Доминик Соланке должен продолжить карьеру в «Тоттенхэме»
«Борнмут» согласился продать английского нападающего Доминика Соланке в лондонский «Тоттенхэм», сообщает авторитетный журналист Дэвид Орнштейн.
По информации источника, «вишни» заработают рекордную для себя сумму на трансфере 26-летнего футболиста. Точная цифра не называется, ведь клубы еще не достигли окончательной договоренности.
Сам игрок стремится присоединиться к составу «шпор».
В сезоне 2023/24 Доминик Соланке провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 21 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Клаусула в его контракте с «Борнмутом» составляет примерно 75 миллионов евро.
На данный момент рекордным трансфером «Борнмута» на выход является продажа Натана Аке в «Манчестер Сити» за 45.3 миллиона евро.
🚨 Bournemouth have agreed to sell Dominic Solanke for a club-record fee & talks with Tottenham Hotspur continue to finalise transfer. Personal terms in place & 26yo striker desperate to complete move from #AFCB to #THFC @TheAthleticFC after @DuncanCastles https://t.co/EzdxOp9C2Z— David Ornstein (@David_Ornstein) August 9, 2024
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