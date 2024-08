Рекордный трансфер. Борнмут согласился продать звездного игрока

«Борнмут» согласился продать английского нападающего Доминика Соланке в лондонский «Тоттенхэм», сообщает авторитетный журналист Дэвид Орнштейн.

По информации источника, «вишни» заработают рекордную для себя сумму на трансфере 26-летнего футболиста. Точная цифра не называется, ведь клубы еще не достигли окончательной договоренности.

Сам игрок стремится присоединиться к составу «шпор».

В сезоне 2023/24 Доминик Соланке провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 21 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Клаусула в его контракте с «Борнмутом» составляет примерно 75 миллионов евро.

На данный момент рекордным трансфером «Борнмута» на выход является продажа Натана Аке в «Манчестер Сити» за 45.3 миллиона евро.

