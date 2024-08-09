Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рекордный трансфер. Борнмут согласился продать звездного игрока
Англия
09 августа 2024, 10:30 |
1463
0

Рекордный трансфер. Борнмут согласился продать звездного игрока

Доминик Соланке должен продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

09 августа 2024, 10:30 |
1463
0
Рекордный трансфер. Борнмут согласился продать звездного игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Соланке

«Борнмут» согласился продать английского нападающего Доминика Соланке в лондонский «Тоттенхэм», сообщает авторитетный журналист Дэвид Орнштейн.

По информации источника, «вишни» заработают рекордную для себя сумму на трансфере 26-летнего футболиста. Точная цифра не называется, ведь клубы еще не достигли окончательной договоренности.

Сам игрок стремится присоединиться к составу «шпор».

В сезоне 2023/24 Доминик Соланке провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 21 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Клаусула в его контракте с «Борнмутом» составляет примерно 75 миллионов евро.

На данный момент рекордным трансфером «Борнмута» на выход является продажа Натана Аке в «Манчестер Сити» за 45.3 миллиона евро.

По теме:
Барселона нашла в Баварии альтернативу Нико Уильямсу
Стало известно, почему Петряк все еще не перешел в аренду в Черноморец
Вест Хэм перехватил у Ювентуса бывшего игрока Барселоны
Тоттенхэм трансферы Английская Премьер-лига Борнмут Доминик Соланке трансферы АПЛ Дэвид Орнштейн рекорд
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо выступило с категорическим заявлением по поводу будущего Шапаренко
Футбол | 08 августа 2024, 16:02 10
Динамо выступило с категорическим заявлением по поводу будущего Шапаренко
Динамо выступило с категорическим заявлением по поводу будущего Шапаренко

Киевский клуб готов продать украинца только в команду топ-чемпионата

Скандальный игрок Челси станет одним из капитанов команды в новом сезоне
Футбол | 09 августа 2024, 08:41 2
Скандальный игрок Челси станет одним из капитанов команды в новом сезоне
Скандальный игрок Челси станет одним из капитанов команды в новом сезоне

Энцо Фернандес находится в клубе уже 1.5 года

Чемпион мира проиграл! Определен первый финалист турнира по баскетболу ОИ
Олимпийские игры | 08.08.2024, 20:51
Чемпион мира проиграл! Определен первый финалист турнира по баскетболу ОИ
Чемпион мира проиграл! Определен первый финалист турнира по баскетболу ОИ
16-летняя украинка Онофрийчук вышла в финал Олимпийских игр 2024 в Париже
Олимпийские игры | 08.08.2024, 19:18
16-летняя украинка Онофрийчук вышла в финал Олимпийских игр 2024 в Париже
16-летняя украинка Онофрийчук вышла в финал Олимпийских игр 2024 в Париже
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09.08.2024, 06:45
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-украинец выиграл золото ОИ-2024. Он сменил гражданство из-за Беленюка
Экс-украинец выиграл золото ОИ-2024. Он сменил гражданство из-за Беленюка
08.08.2024, 21:50 10
Олимпийские игры
Реал – Челси – 2:1. Сейв Лунина и дивный удар Мудрика. Видео голов и обзор
Реал – Челси – 2:1. Сейв Лунина и дивный удар Мудрика. Видео голов и обзор
07.08.2024, 12:01 2
Футбол
Долгожданное золото! Хижняк стал победителем Олимпиады-2024
Долгожданное золото! Хижняк стал победителем Олимпиады-2024
08.08.2024, 00:21 64
Олимпийские игры
«Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо
«Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо
07.08.2024, 09:35 8
Футбол
Золота не будет. Беленюк уступил Мохмадипиани в полуфинале ОИ-2024
Золота не будет. Беленюк уступил Мохмадипиани в полуфинале ОИ-2024
07.08.2024, 20:05 52
Олимпийские игры
Известна сумма призовых Хижняка за золото ОИ. Он получит два больших чека
Известна сумма призовых Хижняка за золото ОИ. Он получит два больших чека
08.08.2024, 07:20 7
Олимпийские игры
Бражко рассказал, кто виноват в пропущенном голе Динамо в ЛЧ
Бражко рассказал, кто виноват в пропущенном голе Динамо в ЛЧ
07.08.2024, 15:10 5
Футбол
Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
09.08.2024, 06:01
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем