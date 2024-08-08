Украина. Премьер лига08 августа 2024, 16:23 | Обновлено 08 августа 2024, 16:48
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Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
9 августа в 18:00 состоится матча 2-го тура УПЛ
08 августа 2024, 16:23 | Обновлено 08 августа 2024, 16:48
444
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В пятницу, 9 августа, в 18:00 состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» Ровно и «Динамо» Киев. Команды встретятся в Ровно на стадионе «Авангард».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Александр Омельченко из Донецкой области.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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