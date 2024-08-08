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Украина. Премьер лига
08 августа 2024, 16:23 | Обновлено 08 августа 2024, 16:48
444
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо

9 августа в 18:00 состоится матча 2-го тура УПЛ

08 августа 2024, 16:23 | Обновлено 08 августа 2024, 16:48
444
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
УПЛ

В пятницу, 9 августа, в 18:00 состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» Ровно и «Динамо» Киев. Команды встретятся в Ровно на стадионе «Авангард».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Омельченко из Донецкой области.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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