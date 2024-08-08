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  4. Бывший игрок Шахтера согласился на переход в топ-клуб Серии А
Италия
08 августа 2024, 13:07 |
797
0

Бывший игрок Шахтера согласился на переход в топ-клуб Серии А

Давид Нерес может покинуть «Бенфику»

08 августа 2024, 13:07 |
797
0
Бывший игрок Шахтера согласился на переход в топ-клуб Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

Бразильский вингер лиссабонской «Бенфики» Давид Нерес согласился присоединиться к итальянскому «Наполи», сообщает известный журналист Николо Скира.

По информации источника, 27-летний футболист уже согласовал с неаполитанцами условия личного контракта: договор до лета 2028 года с возможностью продления еще на 1 сезон и зарплатой в размере 3 миллионов евро в год.

Отмечается, что в следующие несколько дней «Наполи» проведет новый раунд переговоров с «Бенфикой».

Напомним, в январе 2022 года Давид Нерес перешел в донецкий «Шахтер», но из-за начала полномасштабного вторжения со стороны России так и не дебютировал за «горняков» в официальных матчах.

В сезоне 2023/24 Давид Нерес провел 24 матча в чемпионате Португалии, отметившись 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Trassfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Давид Нерес Бенфика Наполи трансферы трансферы Серии A чемпионат Португалии по футболу Николо Скира
Дмитро Вербинський Источник: Николо Скира
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