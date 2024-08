ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал контракт с чемпионом мира из Аргентины

Английский клуб Вест Хэм подписал контракт с аргентинским хавбеком Гидо Родригесом.

Гидо в составе сборной Аргентины является чемпионом мира 2022 и двукратным победителем Копа Америка (2021, 2024).

30-летний аргентинец перешел в клуб молотобойцев в статусе свободного агента.

Гидо Родригес последние 4,5 сезона выступал за испанский Бетис.

В минувшем сезоне хавбек сыграл за Бетис 24 матча и забил 2 гола в Ла Лиге.

West Ham United is delighted to confirm the signing of Argentina international, FIFA World Cup and two-time Copa América winner Guido Rodríguez 🏆🇦🇷