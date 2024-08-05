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Англия
05 августа 2024, 19:11 |
964
1

Звездный форвард Ман Сити почти официально перешел в топ-клуб Ла Лиги

Мадридский «Атлетико» находится на финальной стадии переговоров по трансферу Хулиана Альвареса

05 августа 2024, 19:11 |
964
1
Звездный форвард Ман Сити почти официально перешел в топ-клуб Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Мадридский «Атлетико» находится на финальной стадии переговоров по трансферу Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити».

Согласно информации от журналиста Дэвида Орнстейна, клубы еще обсуждают окончательную сумму сделки и условия выплат, но соглашение близко к завершению.

Предполагается, что стоимость перехода превысит 70 млн. фунтов, что как минимум в пять раз больше суммы, которую «Сити» заплатил за игрока в 2022 году (14 миллионов фунтов).

24-летний аргентинский нападающий также проявляет интерес к переезду в Испанию. В минувшем сезоне Альварес принял участие в 36 матчах Премьер-лиги, отметившись 11 голами и 9 голевыми передачами.

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Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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Lesovij7
Не верю что Атлетико столько заплатит
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