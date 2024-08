Звездный форвард Ман Сити почти официально перешел в топ-клуб Ла Лиги

Мадридский «Атлетико» находится на финальной стадии переговоров по трансферу Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити».

Согласно информации от журналиста Дэвида Орнстейна, клубы еще обсуждают окончательную сумму сделки и условия выплат, но соглашение близко к завершению.

Предполагается, что стоимость перехода превысит 70 млн. фунтов, что как минимум в пять раз больше суммы, которую «Сити» заплатил за игрока в 2022 году (14 миллионов фунтов).

24-летний аргентинский нападающий также проявляет интерес к переезду в Испанию. В минувшем сезоне Альварес принял участие в 36 матчах Премьер-лиги, отметившись 11 голами и 9 голевыми передачами.

