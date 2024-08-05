Звездный форвард Ман Сити почти официально перешел в топ-клуб Ла Лиги
Мадридский «Атлетико» находится на финальной стадии переговоров по трансферу Хулиана Альвареса
Мадридский «Атлетико» находится на финальной стадии переговоров по трансферу Хулиана Альвареса из «Манчестер Сити».
Согласно информации от журналиста Дэвида Орнстейна, клубы еще обсуждают окончательную сумму сделки и условия выплат, но соглашение близко к завершению.
Предполагается, что стоимость перехода превысит 70 млн. фунтов, что как минимум в пять раз больше суммы, которую «Сити» заплатил за игрока в 2022 году (14 миллионов фунтов).
24-летний аргентинский нападающий также проявляет интерес к переезду в Испанию. В минувшем сезоне Альварес принял участие в 36 матчах Премьер-лиги, отметившись 11 голами и 9 голевыми передачами.
🚨 EXCLUSIVE: Atletico Madrid close to striking deal with Man City to sign Julian Alvarez. Not fully agreed but now in sight - clubs negotiating final price & payment terms. Would be at least 5x £14m #MCFC paid in 2022 + 24yo keen on #Atleti @TheAthleticFC https://t.co/5PCZMsAETj— David Ornstein (@David_Ornstein) August 5, 2024
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