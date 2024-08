Ювентус не отказался от намерений подписать защитника Ниццы

Итальянский «Ювентус» не отказался от идеи подписать защитника французской «Ниццы» Жана-Клера Тодибо, сообщает Фабрицио Романо.

Как сообщается, переговоры между клубами продолжаются, несмотря на то, что ранее «орлята» отклонили первое предложение «старой синьоры» об аренде 24-летнего Тодибо с правом выкупа. Сам защитник заинтересован в переходе в «Ювентус».

В сезоне 2023/24 в составе «Ниццы» Жан-Клер Тодибо сыграл 33 матча, в которых сделал три результативные передачи.

🚨⚪️⚫️ Negotiations between Juventus and OGC Nice for Jean-Clair Todibo are ongoing.



Talks continue after OGC Nice rejected opening bid worth €30m on loan with option clause; first proposal to open the conversation club to club.



Negotiations still on as Todibo wants Juventus. pic.twitter.com/BKyEtvIpi0