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Италия
02 августа 2024, 23:02 | Обновлено 02 августа 2024, 23:03
175
0

Ювентус не отказался от намерений подписать защитника Ниццы

Переговоры продолжаются после первого отказа

02 августа 2024, 23:02 | Обновлено 02 августа 2024, 23:03
175
0
Ювентус не отказался от намерений подписать защитника Ниццы
Getty Images/Global Images Ukraine. Жан-Клер Тодибо

Итальянский «Ювентус» не отказался от идеи подписать защитника французской «Ниццы» Жана-Клера Тодибо, сообщает Фабрицио Романо.

Как сообщается, переговоры между клубами продолжаются, несмотря на то, что ранее «орлята» отклонили первое предложение «старой синьоры» об аренде 24-летнего Тодибо с правом выкупа. Сам защитник заинтересован в переходе в «Ювентус».

В сезоне 2023/24 в составе «Ниццы» Жан-Клер Тодибо сыграл 33 матча, в которых сделал три результативные передачи.

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трансферы Лиги 1 трансферы Серии A Ювентус Ницца Жан-Клер Тодибо Фабрицио Романо
Олександр Шарадкін Источник: Фабрицио Романо
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