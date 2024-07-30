Конфликт исчерпан? Энцо извинился перед игроками Челси
Извинения, судя по всему, были приняты
Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес вернулся к тренировкам с командой после недавнего скандала, связанного с песней во время празднованием победы сборной Аргентины в Кубке Америки.
Напомним, аргентинские футболисты исполнили песню, содержащую спорные высказывания о происхождении игроков сборной Франции. Этот инцидент вызвал бурную реакцию в футбольных кругах.
Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, по прибытии в расположение «Челси» на сборах в США Фернандес незамедлительно провел личную встречу с товарищами по команде, принеся свои извинения за случившееся.
В знак раскаяния аргентинский полузащитник намерен сделать крупное пожертвование в организацию, борющуюся с дискриминацией в спорте. «Челси» также поддержит эту инициативу через свой благотворительный фонд.
🚨 Enzo Fernandez is back in training with Chelsea having immediately apologised in person after returning to Atlanta.— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 30, 2024
- He'll make a meaningful contribution to an anti-discrimination charity.
- Chelsea will match this via their Foundation.
- Reece James and Axel Disasi involved… pic.twitter.com/FWsBGL5k56
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