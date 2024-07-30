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Англия
30 июля 2024, 22:31 | Обновлено 30 июля 2024, 22:41
838
0

Конфликт исчерпан? Энцо извинился перед игроками Челси

Извинения, судя по всему, были приняты

30 июля 2024, 22:31 | Обновлено 30 июля 2024, 22:41
838
0
Конфликт исчерпан? Энцо извинился перед игроками Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес вернулся к тренировкам с командой после недавнего скандала, связанного с песней во время празднованием победы сборной Аргентины в Кубке Америки.

Напомним, аргентинские футболисты исполнили песню, содержащую спорные высказывания о происхождении игроков сборной Франции. Этот инцидент вызвал бурную реакцию в футбольных кругах.

Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, по прибытии в расположение «Челси» на сборах в США Фернандес незамедлительно провел личную встречу с товарищами по команде, принеся свои извинения за случившееся.

В знак раскаяния аргентинский полузащитник намерен сделать крупное пожертвование в организацию, борющуюся с дискриминацией в спорте. «Челси» также поддержит эту инициативу через свой благотворительный фонд.

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сборная Аргентины по футболу чемпионат Англии по футболу скандал Английская Премьер-лига Челси Энцо Фернандес
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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