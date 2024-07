ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал защитника. Это пятый летний новичок

Клуб АПЛ «Эвертон» объявил о подписании контракта с защитником «Лиона» Джейком О'Брайеном. О сумме трансфер ирландского футболиста информации нет.

О'Брайен действует на позиции центрального защитника. В минувшем сезоне 23-летний игрок провел 32 матча, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Джейк стал пятым летним новичком «Эвертона» после Джека Харрисона, Йеспера Линдстрема, Тима Айрогбунама и Илимана Ндиайе.

Команда Виталия Миколенко два последних сезона боролась за выживание в АПЛ.

We have completed the signing of Republic of Ireland centre-back Jake O’Brien from Olympique Lyonnais for an undisclosed fee.



