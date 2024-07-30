ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал защитника. Это пятый летний новичок
Клуб подписал О'Брайена
Клуб АПЛ «Эвертон» объявил о подписании контракта с защитником «Лиона» Джейком О'Брайеном. О сумме трансфер ирландского футболиста информации нет.
О'Брайен действует на позиции центрального защитника. В минувшем сезоне 23-летний игрок провел 32 матча, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
Джейк стал пятым летним новичком «Эвертона» после Джека Харрисона, Йеспера Линдстрема, Тима Айрогбунама и Илимана Ндиайе.
Команда Виталия Миколенко два последних сезона боролась за выживание в АПЛ.
We have completed the signing of Republic of Ireland centre-back Jake O’Brien from Olympique Lyonnais for an undisclosed fee.— Everton (@Everton) July 30, 2024
Welcome to Everton, Jake! 💙
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