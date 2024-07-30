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Англия
30 июля 2024, 21:32 | Обновлено 30 июля 2024, 21:52
509
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал защитника. Это пятый летний новичок

Клуб подписал О'Брайена

30 июля 2024, 21:32 | Обновлено 30 июля 2024, 21:52
509
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал защитника. Это пятый летний новичок
ФК Эвертон. Джейк О'Брайен

Клуб АПЛ «Эвертон» объявил о подписании контракта с защитником «Лиона» Джейком О'Брайеном. О сумме трансфер ирландского футболиста информации нет.

О'Брайен действует на позиции центрального защитника. В минувшем сезоне 23-летний игрок провел 32 матча, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Джейк стал пятым летним новичком «Эвертона» после Джека Харрисона, Йеспера Линдстрема, Тима Айрогбунама и Илимана Ндиайе.

Команда Виталия Миколенко два последних сезона боролась за выживание в АПЛ.

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Иван Зинченко Источник: ФК Эвертон
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