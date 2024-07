Энцо МАРЕСКА: «На данный момент Гию не едет в аренду»

Первого июля английский «Челси» объявил о подписании контракта с молодым талантом каталонской «Барселоны» Марком Гию. Соглашение было рассчитано на пять лет.

Часто в таких случаях молодого игрока отправляют в аренду, чтобы он набрался опыта в клубе статусом ниже, однако главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что Гию пока остается в клубе, поскольку его возможности до конца еще не изучены.

«Идея Марка Гию и всех молодых игроков состоит в том, чтобы посмотреть, а затем решить, отдавать ли в аренду. Сейчас Марк собирается остаться и никуда не едет», – сказал Мареска.

