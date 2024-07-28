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Англия
28 июля 2024, 05:45 | Обновлено 28 июля 2024, 06:34
161
0

Энцо МАРЕСКА: «На данный момент Гию не едет в аренду»

Тренер «Челси» хочет больше узнать игрока

28 июля 2024, 05:45 | Обновлено 28 июля 2024, 06:34
161
0
Энцо МАРЕСКА: «На данный момент Гию не едет в аренду»
Х. Марк Гию

Первого июля английский «Челси» объявил о подписании контракта с молодым талантом каталонской «Барселоны» Марком Гию. Соглашение было рассчитано на пять лет.

Часто в таких случаях молодого игрока отправляют в аренду, чтобы он набрался опыта в клубе статусом ниже, однако главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что Гию пока остается в клубе, поскольку его возможности до конца еще не изучены.

«Идея Марка Гию и всех молодых игроков состоит в том, чтобы посмотреть, а затем решить, отдавать ли в аренду. Сейчас Марк собирается остаться и никуда не едет», – сказал Мареска.

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Энцо Мареска трансферы Челси трансферы АПЛ Марк Гию
Сергей Рипьюк Источник: Фабрицио Романо
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