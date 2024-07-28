Энцо МАРЕСКА: «На данный момент Гию не едет в аренду»
Тренер «Челси» хочет больше узнать игрока
Первого июля английский «Челси» объявил о подписании контракта с молодым талантом каталонской «Барселоны» Марком Гию. Соглашение было рассчитано на пять лет.
Часто в таких случаях молодого игрока отправляют в аренду, чтобы он набрался опыта в клубе статусом ниже, однако главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что Гию пока остается в клубе, поскольку его возможности до конца еще не изучены.
«Идея Марка Гию и всех молодых игроков состоит в том, чтобы посмотреть, а затем решить, отдавать ли в аренду. Сейчас Марк собирается остаться и никуда не едет», – сказал Мареска.
🔵🇪🇸 Maresca: “The idea with Marc Guiu and all the young players is to have a look then decide whether to loan”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2024
“At the moment Marc is going to stay and does NOT go anywhere”, says via @BobbyVincentFL. pic.twitter.com/GpKN1rQhfN
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