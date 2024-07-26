Динамо Загреб – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

26 июля проходит товарищеский матч между командами Динамо Загреб (Хорватия) и Шахтер Донецк (Украина).

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Поединок проходит на стадионе «Максимир» в столице Хорватии. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Товарищеский матч. 26 июля

Динамо Загреб (Хорватия) – Шахтер Донецк (Украина) – 0:0 (матч продолжается)

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Динамо Загреб – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция