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Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 20:05 |
999
0

Динамо Загреб – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор товарищеского матча

26 июля 2024, 20:05 |
999
0
Динамо Загреб – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

26 июля проходит товарищеский матч между командами Динамо Загреб (Хорватия) и Шахтер Донецк (Украина).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Максимир» в столице Хорватии. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Товарищеский матч. 26 июля

Динамо Загреб (Хорватия) – Шахтер Донецк (Украина) – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Динамо Загреб – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Динамо Загреб Шахтер Донецк Динамо Загреб - Шахтер товарищеские матчи видео голов и обзор учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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