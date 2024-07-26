Украина. Премьер лига26 июля 2024, 20:05 |
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Динамо Загреб – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор товарищеского матча
26 июля 2024, 20:05 |
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26 июля проходит товарищеский матч между командами Динамо Загреб (Хорватия) и Шахтер Донецк (Украина).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Максимир» в столице Хорватии. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Товарищеский матч. 26 июля
Динамо Загреб (Хорватия) – Шахтер Донецк (Украина) – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Динамо Загреб – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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