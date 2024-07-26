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Испания
26 июля 2024, 21:18 | Обновлено 26 июля 2024, 21:30
1174
0

Гениальный план. Реал планирует подписать известного защитника

«Сливочные» достигли договоренности с Альфонсо Дэвисом про бесплатный трансфер

26 июля 2024, 21:18 | Обновлено 26 июля 2024, 21:30
1174
0
Гениальный план. Реал планирует подписать известного защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Канадский защитник Альфонсо Дэвис намерен присоединиться к «Реалу» на правах свободного агента.

Согласно информации испанского издания AS, «Реал» достиг договоренности с Дэвисом о том, что он отработает свой контракт с «Баварией» до конца, а затем перейдет в стан «сливочных» без компенсации.

За такое терпение футболист якобы получит солидный подписной бонус. Ранее мадридский клуб был готов выложить 35 миллионов евро за трансфер игрока, однако мюнхенцы настаивали на сумме в 50 миллионов.

В минувшем сезоне Бундеслиги Альфонсо Дэвис отметился 2 голами и 5 результативными передачами в 29 встречах. Текущее соглашение 23-летнего футболиста с «Баварией» действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что один из лучших защитников мира может перейти в Реал свободным агентом.

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трансферы Бавария Реал Мадрид трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Альфонсо Дэвис
Алексей Тиньков Источник: AS
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