Гениальный план. Реал планирует подписать известного защитника
«Сливочные» достигли договоренности с Альфонсо Дэвисом про бесплатный трансфер
Канадский защитник Альфонсо Дэвис намерен присоединиться к «Реалу» на правах свободного агента.
Согласно информации испанского издания AS, «Реал» достиг договоренности с Дэвисом о том, что он отработает свой контракт с «Баварией» до конца, а затем перейдет в стан «сливочных» без компенсации.
За такое терпение футболист якобы получит солидный подписной бонус. Ранее мадридский клуб был готов выложить 35 миллионов евро за трансфер игрока, однако мюнхенцы настаивали на сумме в 50 миллионов.
В минувшем сезоне Бундеслиги Альфонсо Дэвис отметился 2 голами и 5 результативными передачами в 29 встречах. Текущее соглашение 23-летнего футболиста с «Баварией» действует до лета 2025 года.
Ранее сообщалось, что один из лучших защитников мира может перейти в Реал свободным агентом.
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