Рис ДЖЕЙМС: «В футболе нет места расизму и дискриминации»
Капитан и защитник «Челси» прокомментировал скандальную ситуацию с расистской кричалкой
Капитан и защитник «Челси» Рис Джеймс прокомментировал скандальную ситуацию с расистской кричалкой аргентинских футболистов.
«Безусловно, когда людям что-то не по душе, всегда есть риск возникновения проблем. Сложно сказать наверняка, пока все не соберутся вместе в раздевалке. Надеюсь, все уладится мирно, и мы сможем двигаться вперед. Это действительно непростая ситуация.
В футболе нет места расизму и дискриминации. Думаю, Энцо поступил правильно, быстро признав свою ошибку и принеся извинения товарищам по команде, клубу и всем, кого это задело. Вероятно, это было лучшее, что он мог сделать в данных обстоятельствах».
После победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины исполнили оскорбительную песню о французской сборной. Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес опубликовал видео с этой кричалкой.
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