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Англия
26 июля 2024, 21:07 | Обновлено 26 июля 2024, 21:19
33
0

Рис ДЖЕЙМС: «В футболе нет места расизму и дискриминации»

Капитан и защитник «Челси» прокомментировал скандальную ситуацию с расистской кричалкой

26 июля 2024, 21:07 | Обновлено 26 июля 2024, 21:19
33
0
Рис ДЖЕЙМС: «В футболе нет места расизму и дискриминации»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рис Джеймс

Капитан и защитник «Челси» Рис Джеймс прокомментировал скандальную ситуацию с расистской кричалкой аргентинских футболистов.

«Безусловно, когда людям что-то не по душе, всегда есть риск возникновения проблем. Сложно сказать наверняка, пока все не соберутся вместе в раздевалке. Надеюсь, все уладится мирно, и мы сможем двигаться вперед. Это действительно непростая ситуация.

В футболе нет места расизму и дискриминации. Думаю, Энцо поступил правильно, быстро признав свою ошибку и принеся извинения товарищам по команде, клубу и всем, кого это задело. Вероятно, это было лучшее, что он мог сделать в данных обстоятельствах».

После победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины исполнили оскорбительную песню о французской сборной. Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес опубликовал видео с этой кричалкой.

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Алексей Тиньков Источник: ESPN
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