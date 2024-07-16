Франция пожалуется в ФИФА на расистскую кричалку игроков Аргентины

Французская федерация футбола обратится с жалобой в ФИФА на расистскую кричалку игроков сборной Аргентины.

Южноамериканцы после победы на Копа Америка спели песню, содержащую расистские высказывания в адрес некоторых игроков сборной Франции. Это «песня болельщиков», которая уже звучала на чемпионате мира 2022 года: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».

Отметим, что Французская федерация футбола также направит письмо в Аргентинскую футбольную ассоциацию с требованием принять меры.