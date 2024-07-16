Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Франция пожалуется в ФИФА на расистскую кричалку игроков Аргентины
Чемпионат Европы
16 июля 2024, 13:59 | Обновлено 16 июля 2024, 14:03
531
4

Франция пожалуется в ФИФА на расистскую кричалку игроков Аргентины

Южноамериканцы снова взялись за старое

16 июля 2024, 13:59 | Обновлено 16 июля 2024, 14:03
531
4
Франция пожалуется в ФИФА на расистскую кричалку игроков Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine

Французская федерация футбола обратится с жалобой в ФИФА на расистскую кричалку игроков сборной Аргентины.

Южноамериканцы после победы на Копа Америка спели песню, содержащую расистские высказывания в адрес некоторых игроков сборной Франции. Это «песня болельщиков», которая уже звучала на чемпионате мира 2022 года: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».

Отметим, что Французская федерация футбола также направит письмо в Аргентинскую футбольную ассоциацию с требованием принять меры.

По теме:
Президента Федерации футбола Колумбии арестовали после финала Копа Америка
Лионель МЕССИ – о травме: «Надеюсь, что скоро вернусь на поле»
ФОТО. Месси обратился к родным после победы Аргентины в Кубке Америки
сборная Аргентины по футболу Копа Америка расизм сборная Франции по футболу
Владимир Клепач Источник: La Provence
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024
Футбол | 16 июля 2024, 07:05 11
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч после Евро-2024

Главным фаворитом теперь является испанец Родри

Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024
Футбол | 16 июля 2024, 07:50 18
Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024
Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024

Андрей Лунин получил самую низкую оценку от WhoScored

ОФИЦИАЛЬНО. Саутгейт покинул пост тренера сборной Англии
Футбол | 16.07.2024, 13:13
ОФИЦИАЛЬНО. Саутгейт покинул пост тренера сборной Англии
ОФИЦИАЛЬНО. Саутгейт покинул пост тренера сборной Англии
Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024
Футбол | 15.07.2024, 15:25
Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024
Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024
Известный украинский футбольный журналист мобилизовался в ряды ВСУ
Футбол | 16.07.2024, 14:33
Известный украинский футбольный журналист мобилизовался в ряды ВСУ
Известный украинский футбольный журналист мобилизовался в ряды ВСУ
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 Із топ 8 збірних світового футболу якраз Аргентина найбільш білорасова, отже фани мають моральне право. А наскільки воно узгоджується з міжнародним, то для цього є спеціально навчені люди.
Ответить
+1
Alex T
Так тут расизм как раз в том что получается сами белые французы себя ставят над этими расами  , хотя играют все равно угли
Ответить
0
Falko
Пардон, але в чому тут расизм? Можливо, слід скаржитись на неправду, бо мені, напр., важко уявити, як у всіх, хто "родом з Анголи", мами - суцільні нігерійки. Або якщо комусь не ще встигли зробити французький паспорт, а ці вже співають.
Тобто, якщо перевернути: "всі родом із Франції, їхні мами - бельгійки, але вони грають за Анголу," - це буде расизм?
Ответить
0
OLDTROLL
Шовінізму не має бути місця у спорті як і кацапам!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испания – победитель Евро-2024
Испания – победитель Евро-2024
14.07.2024, 23:55 165
Футбол
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
15.07.2024, 11:01 26
Футбол
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
Фьюри назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе
15.07.2024, 07:53 2
Бокс
Ротань через СМИ обратился к двум клубам УПЛ, которые не отпустили игроков
Ротань через СМИ обратился к двум клубам УПЛ, которые не отпустили игроков
14.07.2024, 13:12 3
Футбол
Легендарная украинская биатлонистка отстранена от спорта
Легендарная украинская биатлонистка отстранена от спорта
14.07.2024, 08:55 17
Биатлон
Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024
Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024
15.07.2024, 16:00
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
15.07.2024, 07:28 24
Футбол
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
ФОТО. Не совладал с эмоциями. Реакция Беллингема на фиаско в финале Евро-24
15.07.2024, 04:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем