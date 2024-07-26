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  4. Жирона нашла замену Довбику. Придется раскошелиться за таланта
Испания
26 июля 2024, 20:59 |
662
1

Жирона нашла замену Довбику. Придется раскошелиться за таланта

«Барселона» не рассчитывает на Витора Роке и готова отдать форварда в аренду

26 июля 2024, 20:59 |
662
1
Жирона нашла замену Довбику. Придется раскошелиться за таланта
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Роке

Каталонская «Жирона» уже нашла замену 27-летнему украинскому форварду Артему Довбику, который в ближайшее время перейдет либо в состав «Ромы», либо «Атлетико».

Как сообщает издание El Nacional, руководство команды и главный тренер Мичел рассчитывают подписать 19-летнего бразильского нападающего Витора Роке из «Барселоны».

«Сине-гранатовые» не рассчитывают на игрока и готовы рассмотреть вариант как и с продажей, так и с арендой.

В январе «Барселона» официально подписала Роке из «Атлетико Паранаэнсе» за 40 миллионов евро. Витор провел 16 поединков за «Барсу» во всех турнирах и отметился 2 голами в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» также заинтересован в подписании Роке.

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Витор Роке трансферы трансферы Ла Лиги Барселона Жирона Артем Довбик
Даниил Агарков Источник: El Nacional
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Saar
Лунін, Довбик,...Лунін, Довбик.., Лунін, Довбик... заіпали!!!!
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