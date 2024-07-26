Жирона нашла замену Довбику. Придется раскошелиться за таланта

Каталонская «Жирона» уже нашла замену 27-летнему украинскому форварду Артему Довбику, который в ближайшее время перейдет либо в состав «Ромы», либо «Атлетико».

Как сообщает издание El Nacional, руководство команды и главный тренер Мичел рассчитывают подписать 19-летнего бразильского нападающего Витора Роке из «Барселоны».

«Сине-гранатовые» не рассчитывают на игрока и готовы рассмотреть вариант как и с продажей, так и с арендой.

В январе «Барселона» официально подписала Роке из «Атлетико Паранаэнсе» за 40 миллионов евро. Витор провел 16 поединков за «Барсу» во всех турнирах и отметился 2 голами в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» также заинтересован в подписании Роке.