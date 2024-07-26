Жирона нашла замену Довбику. Придется раскошелиться за таланта
«Барселона» не рассчитывает на Витора Роке и готова отдать форварда в аренду
Каталонская «Жирона» уже нашла замену 27-летнему украинскому форварду Артему Довбику, который в ближайшее время перейдет либо в состав «Ромы», либо «Атлетико».
Как сообщает издание El Nacional, руководство команды и главный тренер Мичел рассчитывают подписать 19-летнего бразильского нападающего Витора Роке из «Барселоны».
«Сине-гранатовые» не рассчитывают на игрока и готовы рассмотреть вариант как и с продажей, так и с арендой.
В январе «Барселона» официально подписала Роке из «Атлетико Паранаэнсе» за 40 миллионов евро. Витор провел 16 поединков за «Барсу» во всех турнирах и отметился 2 голами в Ла Лиге.
Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» также заинтересован в подписании Роке.
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