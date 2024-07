Поедет к Неймару? Аль-Хиляль сделал предложение по суперталанту Барселоны

Саудовский «Аль-Хиляль» сделал предложение по бразильскому нападающему каталонской «Барселоны» Витору Роке, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «сине-гранатовые» не против продать 19-летнего футболиста, ведь это может помочь решить проблемы с финансовым фэйр-плей, но переход будет зависеть от желания самого игрока.

В сезоне 2023/24 Витор Роке провел 16 матчей за «Барселону», отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Недавно «Аль-Хиляль» сообщил о возвращении к тренировкам Неймара – бразильца, который также ранее выступал за «Барселону».

🚨🔵 Al Hilal have approached Barça for Vitor Roque, as Saudi media report — he’s on club shortlist for this summer.



Vitor Roque and his camp have to decide what they want to do as Barcelona could be open to selling Roque.



It could be key step for FFP but depends on Vitor. pic.twitter.com/EF0iJnA2UP