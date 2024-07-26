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Украина. Первая лига
26 июля 2024, 20:15 | Обновлено 26 июля 2024, 20:17
1255
6

Определены команды, которые сыграют в финале за выход в УПЛ

В решающем поединке сразятся Левый берег и Минай

26 июля 2024, 20:15 | Обновлено 26 июля 2024, 20:17
1255
6
Определены команды, которые сыграют в финале за выход в УПЛ
ФК Левый берег

В пятницу состоялись полуфиналы Турнира четырех, который должен определить, какая команда будет в новом сезоне играть в УП вместо «Днепра-1».

В финале 30 июля сыграют «Левый берег» и «Минай».

«Левый берег» в полуфинале обыграл «Металлист 1925». Основное время встречи завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее были футболисты киевской команды 5:4.

Во втором полуфинале команды не сумели все решить в основное время: «Эпицентр» и «Минай» сыграли 3:3, а в серии пенальти лучше пробивали игроки «Миная» 5:3.

«Металлист 1925» и «Эпицентр» сезон 2024/25 проведут в Первой лиге.

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Минай Эпицентр Каменец-Подольский Левый Берег Киев Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 6
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Sergey Romanchik
А я за Минай... Ніколи не вболівав за них..А сьогодні дивився і прямо топив за них))) І в фіналі за них...Хоча Лівий берег більше дисциплінована команда..Таких помилок,як Епіцентр не зробить напевно 
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+1
ZANREGENT1993
Ну если говорить о том чтобы не было сюрпризов со стадионом и т д то наверное Левый Берег предпочтительнее. С другой стороны, мне бы хотелось посмотреть что сможет сделать Любенович за целый сезон,ведь в прошлом сезоне он мало был у руля команды. 
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0
DK1961
Где финал будет?
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0
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Макс Максов
За ЛБ звичайно!
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-1
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