Определены команды, которые сыграют в финале за выход в УПЛ

В пятницу состоялись полуфиналы Турнира четырех, который должен определить, какая команда будет в новом сезоне играть в УП вместо «Днепра-1».

В финале 30 июля сыграют «Левый берег» и «Минай».

«Левый берег» в полуфинале обыграл «Металлист 1925». Основное время встречи завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее были футболисты киевской команды 5:4.

Во втором полуфинале команды не сумели все решить в основное время: «Эпицентр» и «Минай» сыграли 3:3, а в серии пенальти лучше пробивали игроки «Миная» 5:3.

«Металлист 1925» и «Эпицентр» сезон 2024/25 проведут в Первой лиге.