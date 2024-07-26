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Футбол
26 июля 2024, 21:37 |
448
0

Матч Украины U-23 на Олимпиаде обслужит рефери из Гондураса

В первом матче работал арбитр из Судана

26 июля 2024, 21:37 |
448
0
Матч Украины U-23 на Олимпиаде обслужит рефери из Гондураса
УАФ

УАФ сообщила о том, что на матч второго тура группового этапа олимпийского турнира между Украиной U-23 и Марокко U-23 назначена интернациональная бригада арбитров во главе с рефери из Гондураса Саидом Мартинесом.

Ему будут помогать соотечественники Кристиан Рамирес и Вальтар Лопес, а также датчанка Фрида Карлунд.

Отметим, что у игроков сборной Украины после первого матча с Ираком (1:2) были претензии к работе главного арбитра из Судана.

Матч пройдет 27 июля, начало в 18:00.

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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