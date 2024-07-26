Футбол26 июля 2024, 21:37 |
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Матч Украины U-23 на Олимпиаде обслужит рефери из Гондураса
В первом матче работал арбитр из Судана
26 июля 2024, 21:37 |
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УАФ сообщила о том, что на матч второго тура группового этапа олимпийского турнира между Украиной U-23 и Марокко U-23 назначена интернациональная бригада арбитров во главе с рефери из Гондураса Саидом Мартинесом.
Ему будут помогать соотечественники Кристиан Рамирес и Вальтар Лопес, а также датчанка Фрида Карлунд.
Отметим, что у игроков сборной Украины после первого матча с Ираком (1:2) были претензии к работе главного арбитра из Судана.
Матч пройдет 27 июля, начало в 18:00.
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