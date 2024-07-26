Матч Украины U-23 на Олимпиаде обслужит рефери из Гондураса

УАФ сообщила о том, что на матч второго тура группового этапа олимпийского турнира между Украиной U-23 и Марокко U-23 назначена интернациональная бригада арбитров во главе с рефери из Гондураса Саидом Мартинесом.

Ему будут помогать соотечественники Кристиан Рамирес и Вальтар Лопес, а также датчанка Фрида Карлунд.

Отметим, что у игроков сборной Украины после первого матча с Ираком (1:2) были претензии к работе главного арбитра из Судана.

Матч пройдет 27 июля, начало в 18:00.