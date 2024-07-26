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Украина. Первая лига
26 июля 2024, 21:11 |
616
0

Тренер Эпицентра: «Наошибались на матчи вперед. А пенальти – лотерея»

Нагорняк разочарован количеством ошибок

26 июля 2024, 21:11 |
616
0
Тренер Эпицентра: «Наошибались на матчи вперед. А пенальти – лотерея»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк поделился впечатлением после поражения в серии пенальти от «Миная» в полуфинале турнира за место в УПЛ.

«Какие эмоции, нет эмоций. Наошибались на несколько матчей вперед. Должны были доводить игру до победы, но немного не хватило. А серия пенальти такое – лотерея».

«Ошибки защитников, много индивидуальных ошибок, что и дало результат. Но молодцы, что в игре переломили ход встречи, забили три гола. Теперь будем готовиться к новому сезону».

«Мне не понравилось количество ошибок. Команда, которая претендует на что-то высокое, не может столько ошибаться. К сожалению, «Минай» дождался наших ошибок», — сказал Нагорняк.

Новый сезон команда проведет в Первой лиге.

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Сергей Нагорняк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Эпицентр Каменец-Подольский Первая лига Украины
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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