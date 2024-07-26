Тренер Эпицентра: «Наошибались на матчи вперед. А пенальти – лотерея»

Тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк поделился впечатлением после поражения в серии пенальти от «Миная» в полуфинале турнира за место в УПЛ.

«Какие эмоции, нет эмоций. Наошибались на несколько матчей вперед. Должны были доводить игру до победы, но немного не хватило. А серия пенальти такое – лотерея».

«Ошибки защитников, много индивидуальных ошибок, что и дало результат. Но молодцы, что в игре переломили ход встречи, забили три гола. Теперь будем готовиться к новому сезону».

«Мне не понравилось количество ошибок. Команда, которая претендует на что-то высокое, не может столько ошибаться. К сожалению, «Минай» дождался наших ошибок», — сказал Нагорняк.

Новый сезон команда проведет в Первой лиге.