Реал нацелился на мегатрансфер главного фаворита на Золотой мяч 2024

28-летний звездный испанский опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри может рассмотреть уход из английской команды.

По информации El Nacional, Родри точно отыграет сезон 2024/25 в английской команде, после чего рассмотрит уход из клуба. Испанец может покинуть «Ман Сити» из-за вероятного ухода наставника «горожан» Жузепа Гвардиолы. Ситуацией вокруг Родри готов воспользоваться мадридский «Реал», который приложит максимум усилий летом 2025 года, чтобы убедить испанца переехать в Мадрид. Трансферная стоимость Родри оценивается в 130 миллионов евро.

Родри стал лучшим игроком Евро-2024, на котором он со сборной Испании выиграл трофей. Ранее сообщалось, что Родри является главным фаворитом на Золотой мяч 2024.