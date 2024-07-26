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Испания
26 июля 2024, 01:14 | Обновлено 26 июля 2024, 01:19
666
0

Реал нацелился на мегатрансфер главного фаворита на Золотой мяч 2024

Родри готов покинуть «Манчестер Сити»

26 июля 2024, 01:14 | Обновлено 26 июля 2024, 01:19
666
0
Реал нацелился на мегатрансфер главного фаворита на Золотой мяч 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

28-летний звездный испанский опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри может рассмотреть уход из английской команды.

По информации El Nacional, Родри точно отыграет сезон 2024/25 в английской команде, после чего рассмотрит уход из клуба. Испанец может покинуть «Ман Сити» из-за вероятного ухода наставника «горожан» Жузепа Гвардиолы. Ситуацией вокруг Родри готов воспользоваться мадридский «Реал», который приложит максимум усилий летом 2025 года, чтобы убедить испанца переехать в Мадрид. Трансферная стоимость Родри оценивается в 130 миллионов евро.

Родри стал лучшим игроком Евро-2024, на котором он со сборной Испании выиграл трофей. Ранее сообщалось, что Родри является главным фаворитом на Золотой мяч 2024.

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Жузеп Гвардиола Реал Мадрид Родри Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитро Олійник Источник: El Nacional
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