Не Луческу и не Анчелотти. Бернард назвал лучшего тренера, у которого играл

Вингер «Атлетико Минейро» Бернард, который в Украине известен по выступлениям в составе «Шахтера», рассказал, какого тренера из числа тех, с кем ему посчастливилось поработать за всю карьеру, считает лучшим.

«Тренером, у которого я научился многому, действительно невероятным вещам, о расположении тела, поиске пространства между линиями, предоставлении лучших вариантов передачи, был Паулу Фонсека. Он невероятно умный парень. Он изменил мою траекторию в «Шахтере». Этот парень добывал воду из камней. То, что он сделал с украинскими игроками, которые год назад не могли правильно отдать пас, а затем, просто благодаря его подсказкам о положении тела, знали, когда забивать… Они добились большого прогресса. Он действительно учил игроков футболу», – заявил Бернард.

Напомним, за свою карьеру Бернард, помимо Фонсеки, успел поиграть под руководством таких известных и авторитетных специалистов как Мирча Луческу (в «Шахтере»), Карло Анчелотти (в «Эвертоне»), Марку Силва (в «Эвертоне»), Фатих Терим (в «Панатинаикосе») и Кука (в «Атлетико Минейро»).