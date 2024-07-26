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  4. Не Луческу и не Анчелотти. Бернард назвал лучшего тренера, у которого играл
Бразилия
26 июля 2024, 19:21 |
395
0

Не Луческу и не Анчелотти. Бернард назвал лучшего тренера, у которого играл

Выбор самого дорогостоящего футболиста в истории «Шахтера» пал на Паулу Фонсеку

26 июля 2024, 19:21 |
395
0
Не Луческу и не Анчелотти. Бернард назвал лучшего тренера, у которого играл
instagram.com/bernard

Вингер «Атлетико Минейро» Бернард, который в Украине известен по выступлениям в составе «Шахтера», рассказал, какого тренера из числа тех, с кем ему посчастливилось поработать за всю карьеру, считает лучшим.

«Тренером, у которого я научился многому, действительно невероятным вещам, о расположении тела, поиске пространства между линиями, предоставлении лучших вариантов передачи, был Паулу Фонсека. Он невероятно умный парень. Он изменил мою траекторию в «Шахтере». Этот парень добывал воду из камней. То, что он сделал с украинскими игроками, которые год назад не могли правильно отдать пас, а затем, просто благодаря его подсказкам о положении тела, знали, когда забивать… Они добились большого прогресса. Он действительно учил игроков футболу», – заявил Бернард.

Напомним, за свою карьеру Бернард, помимо Фонсеки, успел поиграть под руководством таких известных и авторитетных специалистов как Мирча Луческу (в «Шахтере»), Карло Анчелотти (в «Эвертоне»), Марку Силва (в «Эвертоне»), Фатих Терим (в «Панатинаикосе») и Кука (в «Атлетико Минейро»).

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Бернард Карло Анчелотти Мирча Луческу Паулу Фонсека Шахтер Донецк Эвертон Атлетико Минейро
Алексей Сливченко Источник: Trivela
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