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  4. Пошли на уступки? УЕФА рассматривает просьбу УАФ относительно Днепра-1
Украина. Премьер лига
26 июля 2024, 21:14 |
6080
3

Пошли на уступки? УЕФА рассматривает просьбу УАФ относительно Днепра-1

УЕФА исключил Днепр-1 из Лиги конференций

26 июля 2024, 21:14 |
6080
3
Пошли на уступки? УЕФА рассматривает просьбу УАФ относительно Днепра-1
СК Днепр-1

УЕФА официально исключил СК «Днепр-1» из Лиги конференций.

По информации ТаТоТаке, еще на прошлой неделе УАФ обратилась в УЕФА по замене «Днепра-1» на другой украинский клуб в еврокубках, но получила отказ.

УАФ также подала второе прошение в УЕФА, которое было принято на рассмотрение. Речь о распределении коэффициентов за выступления в еврокубках. УАФ попросила, чтобы полученные очки делились на 4 команды, а не на 5. И УЕФА официально сообщила о том, что рассмотрит этот вопрос.

Ранее стало известно, какую прибыль получил «Днепр-1» за летние трансферы.

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УЕФА снятие с чемпионата техническое поражение ликвидация Днепр-1 Лига конференций
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 3
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Український Крим
Вважаю, що на 4 це найбільш справедливо! така ситуація не утискає нічиїх інтересів
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+3
Лига
Конечно нужно на 4, петухи рашиские вообще твари не допущены и не играют, а им бля ещё дают балы в коэф
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0
Лига
Было бы супер если будет на 4, а то минусовые пидоры подвели так подвели
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-1
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