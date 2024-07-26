Пошли на уступки? УЕФА рассматривает просьбу УАФ относительно Днепра-1
УЕФА исключил Днепр-1 из Лиги конференций
УЕФА официально исключил СК «Днепр-1» из Лиги конференций.
По информации ТаТоТаке, еще на прошлой неделе УАФ обратилась в УЕФА по замене «Днепра-1» на другой украинский клуб в еврокубках, но получила отказ.
УАФ также подала второе прошение в УЕФА, которое было принято на рассмотрение. Речь о распределении коэффициентов за выступления в еврокубках. УАФ попросила, чтобы полученные очки делились на 4 команды, а не на 5. И УЕФА официально сообщила о том, что рассмотрит этот вопрос.
Ранее стало известно, какую прибыль получил «Днепр-1» за летние трансферы.
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