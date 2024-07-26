Пошли на уступки? УЕФА рассматривает просьбу УАФ относительно Днепра-1

УЕФА официально исключил СК «Днепр-1» из Лиги конференций.

По информации ТаТоТаке, еще на прошлой неделе УАФ обратилась в УЕФА по замене «Днепра-1» на другой украинский клуб в еврокубках, но получила отказ.

УАФ также подала второе прошение в УЕФА, которое было принято на рассмотрение. Речь о распределении коэффициентов за выступления в еврокубках. УАФ попросила, чтобы полученные очки делились на 4 команды, а не на 5. И УЕФА официально сообщила о том, что рассмотрит этот вопрос.

Ранее стало известно, какую прибыль получил «Днепр-1» за летние трансферы.