Игорь ШУХОВЦЕВ: «У Полесья не было ни структуры игры, ни желания»

Первый же матч житомирского «Полесья» на евроарене не позволил пополнить копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА зачетными баллами. Команда Имада Ашура уступила в поединке второго квалификационного раунда Лиги конференций представителю Словении, «Олимпии», со счетом 0:2.

Мыслями об игре в Любляне со Sport.ua поделился известный в прошлом украинский голкипер Игорь Шуховцев, который является одним из возрастных рекордсменов в нашем футболе.

– «Олимпия» – не такой сильный соперник, с которым житомиряне должны были так играть, как это было накануне, - говорит он. - Во вчерашнем матче я не увидел в игре «Полесья» ни структурности, ни тайминга, ни самоотдачи и максимального желания во что бы то ни стало одержать победу. Несмотря на то, что игра была непростой. В некоторых эпизодах тактика 9-1 во встрече не с самым сильным соперником – это не тактика для «Полесья». Ответная игра, которая пройдет через неделю в польском городе Гливице, расставит все по местам.

– Верите ли вы в способность житомирской команды забить в ворота «Олимпии» во втором матче на один «сухой» мяч больше, чем в Любляне?

– Если житомиряне будут играть в такой футбол, как играли во вчерашнем поединке, то нет.

Ранее бывший бывший тренер «Полесья» Владимир Мазяр дал прогноз на ответный матч против «Олимпии».