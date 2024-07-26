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  4. Игорь ШУХОВЦЕВ: «У Полесья не было ни структуры игры, ни желания»
Лига конференций
26 июля 2024, 15:46 |
613
1

Игорь ШУХОВЦЕВ: «У Полесья не было ни структуры игры, ни желания»

Бывший голкипер не увидел большого желания у полищуков на евроарене

26 июля 2024, 15:46 |
613
1
Игорь ШУХОВЦЕВ: «У Полесья не было ни структуры игры, ни желания»
ФК Нива Тернополь. Игорь Шуховцев

Первый же матч житомирского «Полесья» на евроарене не позволил пополнить копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА зачетными баллами. Команда Имада Ашура уступила в поединке второго квалификационного раунда Лиги конференций представителю Словении, «Олимпии», со счетом 0:2.

Мыслями об игре в Любляне со Sport.ua поделился известный в прошлом украинский голкипер Игорь Шуховцев, который является одним из возрастных рекордсменов в нашем футболе.

– «Олимпия» – не такой сильный соперник, с которым житомиряне должны были так играть, как это было накануне, - говорит он. - Во вчерашнем матче я не увидел в игре «Полесья» ни структурности, ни тайминга, ни самоотдачи и максимального желания во что бы то ни стало одержать победу. Несмотря на то, что игра была непростой. В некоторых эпизодах тактика 9-1 во встрече не с самым сильным соперником – это не тактика для «Полесья». Ответная игра, которая пройдет через неделю в польском городе Гливице, расставит все по местам.

– Верите ли вы в способность житомирской команды забить в ворота «Олимпии» во втором матче на один «сухой» мяч больше, чем в Любляне?
– Если житомиряне будут играть в такой футбол, как играли во вчерашнем поединке, то нет.

Ранее бывший бывший тренер «Полесья» Владимир Мазяр дал прогноз на ответный матч против «Олимпии».

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Бывший тренер Полесья дал прогноз на ответный матч против Олимпии
Игорь Шуховцев Полесье Житомир Олимпия Любляна Олимпия - Полесье Лига конференций инсайд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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