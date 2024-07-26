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  4. Бывший тренер Полесья дал прогноз на ответный матч против Олимпии
Лига конференций
26 июля 2024, 14:50 |
278
0

Бывший тренер Полесья дал прогноз на ответный матч против Олимпии

Владимир Мазяр верит в житомирян

26 июля 2024, 14:50 |
278
0
Бывший тренер Полесья дал прогноз на ответный матч против Олимпии
ФК Полесье

Бывший главный тренер «Полесья» Владимир Мазяр дал прогноз на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций 2024/25 между житомирянами и «Олимпией»:

«В футболе нет ничего невероятного. Уверен, что тренерский штаб сделает глубокий анализ первой игры и мы увидим уже совсем другое, мотивированное «Полесье». Ребята уже почувствовали, что такое еврокубки и в ответном матче не будут играть от обороны, а покажут тот футбол, который нравится болельщикам – это агрессия и борьба на каждом клочке поля. Я верю в то, что «Полесье» пройдет «Олимпию».

Ответный матч «Полесье» – «Олимпия» состоится 1 августа в 19:00 по киевскому времени. Первую игру со счетом 2:0 выиграла словенская команда.

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Олимпия Любляна Полесье Житомир Лига конференций Владимир Мазяр
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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