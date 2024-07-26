Бывший тренер Полесья дал прогноз на ответный матч против Олимпии

Бывший главный тренер «Полесья» Владимир Мазяр дал прогноз на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций 2024/25 между житомирянами и «Олимпией»:

«В футболе нет ничего невероятного. Уверен, что тренерский штаб сделает глубокий анализ первой игры и мы увидим уже совсем другое, мотивированное «Полесье». Ребята уже почувствовали, что такое еврокубки и в ответном матче не будут играть от обороны, а покажут тот футбол, который нравится болельщикам – это агрессия и борьба на каждом клочке поля. Я верю в то, что «Полесье» пройдет «Олимпию».

Ответный матч «Полесье» – «Олимпия» состоится 1 августа в 19:00 по киевскому времени. Первую игру со счетом 2:0 выиграла словенская команда.