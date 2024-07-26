Вместо Олимпиады. Цуренко выступит на топ-турнире в США, известна соперница

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 88) выступит на хардовом турнире WTA 500 в столице США Вашингтоне.

В 1/16 финала украинка сыграет против Кэролайн Доулхайд (США, WTA 51). Встреча запланирована на 29 июля в 17:00 по Киеву.

500-тысячник в Вашингтоне пройдет во время олимпийского теннисного турнира в Париже.

Если Цуренко выиграет у Доулхайд, то во 2-м раунде встретится со второй сеяной Дарьей Касаткиной. Первой ракеткой турнира является Арина Соболенко.

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