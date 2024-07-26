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  4. Вместо Олимпиады. Цуренко выступит на топ-турнире в США, известна соперница
WTA
26 июля 2024, 22:33 | Обновлено 26 июля 2024, 22:34
352
0

Вместо Олимпиады. Цуренко выступит на топ-турнире в США, известна соперница

Леся на старте соревнования WTA 500 в Вашингтоне сыграет против Кэролайн Доулхайд

26 июля 2024, 22:33 | Обновлено 26 июля 2024, 22:34
352
0
Вместо Олимпиады. Цуренко выступит на топ-турнире в США, известна соперница
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 88) выступит на хардовом турнире WTA 500 в столице США Вашингтоне.

В 1/16 финала украинка сыграет против Кэролайн Доулхайд (США, WTA 51). Встреча запланирована на 29 июля в 17:00 по Киеву.

500-тысячник в Вашингтоне пройдет во время олимпийского теннисного турнира в Париже.

Если Цуренко выиграет у Доулхайд, то во 2-м раунде встретится со второй сеяной Дарьей Касаткиной. Первой ракеткой турнира является Арина Соболенко.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Леся Цуренко Кэролайн Доулхайд WTA Вашингтон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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