Украинский судья получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА

Украинский арбитр Николай Балакин получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Аталантой», который состоится 14 августа в Варшаве (начало – в 22:00 по Киеву). Он будет четвертым арбитром матча.

Главным арбитром, как уже сообщалось ранее, будет швейцарец Сандро Шерер. Помогать ему будут ассистенты Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни.

Арбитр VAR – немец Бастиан Данкерт. Его ассистентами будут Федайи Сан (Швейцария) и Кристиан Дингерт (Германия).

Ранее Балакин работал на матче 1/8 финала Евро-2024 Австрия – Турция.