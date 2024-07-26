Владимир МИКИТИН: «Это еще хорошо, что Полесье пропустило лишь дважды»

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин в разговоре с корреспондентом Sport.ua дал оценку действиям футболистов «Полесья» во вчерашнем проигранном матче второго раунда Лиги конференций со словенской «Олимпией» – 0:2:

– Откровенно говоря, я разочарован действиями житомирской команды. В последнее время эксперты, журналисты в своих комментариях твердили, что «Полесье» – третья сила в украинском футболе, но до такого статуса ему еще очень далеко.

– Что вам больше всего не понравилось в игре «Полесья» в Любляне?

– Прежде всего, отсутствовал четкий план на игру. Я не заметил, за счет чего гости могли бросить вызов хозяевам, действия которых были сбалансированы, прослеживался выход из обороны, переход к наступательным операциям. И хорошо, что полищуки пропустили только дважды.

– Возможно, сказалось чрезмерное волнение, ведь это был дебют «Полесья» в еврокубках?

– Не думаю, ведь в составе полищуков было достаточно исполнителей с международным опытом, имею в виду Гуцуляка, Михайличенко, Сарапия. Однако, как ни странно, они ничем не отличались, более того, именно из-за их пассивности словенцы забивали свои голы.

– Не был заметным на поле и еще один опытный игрок «Полесья» – Будковский.

– Филипп опасен у ворот соперника, а вчера он находился на голодном пайке. В исполнении гостей было не только мало ударов в створ, но и фланговых передач.

– Хуже всего, что в компенсированное время полищуки прозевали контрвыпад «Олимпии» и пропустили во второй раз.

– Это как раз тот случай, когда большие силы были брошены на спасение, а все закончилось пленом.

0:2 – это еще не разгром, однако такую фору очень сложно отыграть. И по вчерашнему поединку трудно сказать, что должно произойти, чтобы «Полесье» через неделю взяло реванш с нужным счетом.

Надежда на возвращение в строй дисквалифицированных Бабенко и Кушниренко? Пусть им везет, но и «Олимпия» также позаботится, чтобы чем-то удивить полищуков.

Ранее главный тренер «Полесья» Имад Ашур прокомментировал поражение украинцев от «Олимпии».