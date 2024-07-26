Гризманн может неожиданно покинуть Атлетико. Известно, куда хочет перейти

33-летний нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации французского издания L'Equipe, Гризманн ведет активные переговоры с представителем MLS ФК «Лос-Анджелес». В последние дни в переговорах произошел значительный прогресс. Американский клуб сможет выкупить Гризманна у «матрасников» всего за 10 миллионов евро, а французу обещают солидную зарплату, которая станет второй в лиге после аргентинца Лионеля Месси из «Интер Майами».

В прошлом сезоне Гризманн провел за «Атлетико» во всех турнирах 48 матчей, забил 24 гола и отдал 8 результативных передач.

Ранее форвард «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн подвел итоги своего выступления на Евро-2024.