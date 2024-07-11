Антуан ГРИЗМАНН: «Желание играть за сборную еще есть»

Форвард «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн подвел итоги своего выступления на Евро-2024:

«Я плохо начал турнир. Но потом я чувствовал себя все лучше и лучше, но в итоге оказался на скамейке запасных. Я старался выложиться по полной, подстраиваясь под изменение позиции и тактики.

Мне приходилось все время адаптироваться, но такова жизнь футболиста. Другие не сыграли ни одной минуты, так что жаловаться не собираюсь. У меня все ещё есть желание выступать за сборную».

На Евро-2024 Гризманн провел 6 матчей, результативніми действиями не отличался.