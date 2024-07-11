Антуан ГРИЗМАНН: «Желание играть за сборную еще есть»
Форвард «Атлетико» – о своем будущем в сборной Франции
Форвард «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн подвел итоги своего выступления на Евро-2024:
«Я плохо начал турнир. Но потом я чувствовал себя все лучше и лучше, но в итоге оказался на скамейке запасных. Я старался выложиться по полной, подстраиваясь под изменение позиции и тактики.
Мне приходилось все время адаптироваться, но такова жизнь футболиста. Другие не сыграли ни одной минуты, так что жаловаться не собираюсь. У меня все ещё есть желание выступать за сборную».
На Евро-2024 Гризманн провел 6 матчей, результативніми действиями не отличался.
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