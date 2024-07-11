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Чемпионат Европы
11 июля 2024, 17:52 | Обновлено 11 июля 2024, 17:53
56
0

Антуан ГРИЗМАНН: «Желание играть за сборную еще есть»

Форвард «Атлетико» – о своем будущем в сборной Франции

11 июля 2024, 17:52 | Обновлено 11 июля 2024, 17:53
56
0
Антуан ГРИЗМАНН: «Желание играть за сборную еще есть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Форвард «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн подвел итоги своего выступления на Евро-2024:

«Я плохо начал турнир. Но потом я чувствовал себя все лучше и лучше, но в итоге оказался на скамейке запасных. Я старался выложиться по полной, подстраиваясь под изменение позиции и тактики.

Мне приходилось все время адаптироваться, но такова жизнь футболиста. Другие не сыграли ни одной минуты, так что жаловаться не собираюсь. У меня все ещё есть желание выступать за сборную».

На Евро-2024 Гризманн провел 6 матчей, результативніми действиями не отличался.

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Антуан Гризманн сборная Франции по футболу Евро-2024
Олег Дидух Источник: Get French Football News
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