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Испания
26 июля 2024, 17:11 | Обновлено 26 июля 2024, 17:41
428
0

Известный испанский вратарь может перейти в Серию А

Давид де Хеа находится в статусе свободного агента

26 июля 2024, 17:11 | Обновлено 26 июля 2024, 17:41
428
0
Известный испанский вратарь может перейти в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид де Хеа

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

По информации итальянского инсайдера Луки Бендони, интерес к услугам испанского голкипера проявляет «Дженоа». Итальянский клуб рассматривают возможность подписания де Хеа в связи с переходом их основного вратаря – Жозепа Мартинеса в «Интер».

Де Хеа находится без клуба с лета 2023 года, когда он покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. В сезоне 2022/23 он пропустил 61 мяч в 58 матчах, при этом в 25 играх из 58 сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. А весь прошлый сезон испанец провел без клуба.

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Давид Де Хеа свободный агент трансферы трансферы Серии A Дженоа
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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