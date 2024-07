Известный испанский вратарь может перейти в Серию А

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

По информации итальянского инсайдера Луки Бендони, интерес к услугам испанского голкипера проявляет «Дженоа». Итальянский клуб рассматривают возможность подписания де Хеа в связи с переходом их основного вратаря – Жозепа Мартинеса в «Интер».

Де Хеа находится без клуба с лета 2023 года, когда он покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. В сезоне 2022/23 он пропустил 61 мяч в 58 матчах, при этом в 25 играх из 58 сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. А весь прошлый сезон испанец провел без клуба.

David De Gea is a candidate to become the new goalkeeper of Serie A side, Genoa. Former #MUFC player is an option on the list. 🔴🔵 #Genoa #transfers

