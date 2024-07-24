Первая ракетка мира пропустит Олимпиаду-2024
Янник Синнер не сыграет в Париже из-за болезни
Первая ракетка мира Янник Синнер пропустит Олимпиаду-2024 в Париже из-за болезни. Об этом сообщил сам итальянец в своих соцсетях:
«С грустью сообщаю, что, к сожалению, я не смогу принять участие в Олимпийских играх в Париже.
После недели тренировок на грунте у меня появилось недомогание. Несколько дней я отдыхал, а во время визита к врачу у меня обнаружили тонзиллит и рекомендовали воздержаться от выступления.
Пропуск Игр – это большое разочарование для меня, ведь это была одна из моих главных целей на этот сезон. Я с нетерпением ждал момента, когда буду представлять свою страну на этом очень важном событии.
Желаю удачи всем итальянским спортсменам, за которых я буду болеть дома».
Олимпиала-2024 могла стать дебютной в карьере Синнера. Теперь первый номер посева теннисного турнира достанется Новаку Джоковичу.
Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi.— Jannik Sinner (@janniksin) July 24, 2024
Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e… pic.twitter.com/Qrx8TJLoMA
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