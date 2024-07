Первая ракетка мира пропустит Олимпиаду-2024

Первая ракетка мира Янник Синнер пропустит Олимпиаду-2024 в Париже из-за болезни. Об этом сообщил сам итальянец в своих соцсетях:

«С грустью сообщаю, что, к сожалению, я не смогу принять участие в Олимпийских играх в Париже.

После недели тренировок на грунте у меня появилось недомогание. Несколько дней я отдыхал, а во время визита к врачу у меня обнаружили тонзиллит и рекомендовали воздержаться от выступления.

Пропуск Игр – это большое разочарование для меня, ведь это была одна из моих главных целей на этот сезон. Я с нетерпением ждал момента, когда буду представлять свою страну на этом очень важном событии.

Желаю удачи всем итальянским спортсменам, за которых я буду болеть дома».

Олимпиала-2024 могла стать дебютной в карьере Синнера. Теперь первый номер посева теннисного турнира достанется Новаку Джоковичу.

Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi.



Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e… pic.twitter.com/Qrx8TJLoMA