Первая ракетка мира пропустит Олимпиаду-2024

Первая ракетка мира Янник Синнер пропустит Олимпиаду-2024 в Париже из-за болезни. Об этом сообщил сам итальянец в своих соцсетях:

«С грустью сообщаю, что, к сожалению, я не смогу принять участие в Олимпийских играх в Париже.

После недели тренировок на грунте у меня появилось недомогание. Несколько дней я отдыхал, а во время визита к врачу у меня обнаружили тонзиллит и рекомендовали воздержаться от выступления.

Пропуск Игр – это большое разочарование для меня, ведь это была одна из моих главных целей на этот сезон. Я с нетерпением ждал момента, когда буду представлять свою страну на этом очень важном событии.

Желаю удачи всем итальянским спортсменам, за которых я буду болеть дома».

Олимпиала-2024 могла стать дебютной в карьере Синнера. Теперь первый номер посева теннисного турнира достанется Новаку Джоковичу.