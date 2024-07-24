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Теннис
24 июля 2024, 18:48 |
581
1

Первая ракетка мира пропустит Олимпиаду-2024

Янник Синнер не сыграет в Париже из-за болезни

24 июля 2024, 18:48 |
581
1
Первая ракетка мира пропустит Олимпиаду-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первая ракетка мира Янник Синнер пропустит Олимпиаду-2024 в Париже из-за болезни. Об этом сообщил сам итальянец в своих соцсетях:

«С грустью сообщаю, что, к сожалению, я не смогу принять участие в Олимпийских играх в Париже.

После недели тренировок на грунте у меня появилось недомогание. Несколько дней я отдыхал, а во время визита к врачу у меня обнаружили тонзиллит и рекомендовали воздержаться от выступления.

Пропуск Игр – это большое разочарование для меня, ведь это была одна из моих главных целей на этот сезон. Я с нетерпением ждал момента, когда буду представлять свою страну на этом очень важном событии.

Желаю удачи всем итальянским спортсменам, за которых я буду болеть дома».

Олимпиала-2024 могла стать дебютной в карьере Синнера. Теперь первый номер посева теннисного турнира достанется Новаку Джоковичу.

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Янник Синнер Олимпийские игры 2024 болезнь теннис на Олимпиаде
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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Serhii P.
Це рудому кара, що шпілить тенісну повію з боліт Калінскую, яка перед тим послав Кірьос.
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