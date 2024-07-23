Первый номер рейтинга ATP заболел перед Олимпиадой-2024

Лидер рейтинга ATP Янник Синнер из-за высокой температуры отложил вылет в Париж на Олимпиаду.

На данный момент считается вероятным, что его вылет во Францию состоится в четверг, в день, на который назначена жеребьевка теннисного турнира. Первые матчи запланированы на субботу.

Порядок посева в мужском индивидуальном турнире на Олимпийских играх 2024 года в Париже