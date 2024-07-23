Другие новости23 июля 2024, 13:09 |
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Первый номер рейтинга ATP заболел перед Олимпиадой-2024
Янник Синнер отложил свой вылет в Париж
23 июля 2024, 13:09 |
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Лидер рейтинга ATP Янник Синнер из-за высокой температуры отложил вылет в Париж на Олимпиаду.
На данный момент считается вероятным, что его вылет во Францию состоится в четверг, в день, на который назначена жеребьевка теннисного турнира. Первые матчи запланированы на субботу.
Порядок посева в мужском индивидуальном турнире на Олимпийских играх 2024 года в Париже
- Янник Синнер
- Новак Джокович
- Карлос Алькарас
- Александр Зверев
- Даниил Медведев
- Алекс де Минаур
- Каспер Рууд
- Тэйлор Фритц
- Стефанос Циципас
- Томми Пол
- Уго Умбер
- Хольгер Руне
- Лоренцо Музетти
- Себастьан Баэс
- Феликс Оже-Альяссим
- Артур Фис
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Комментарии 1
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Хворобливість та травмозалежність Янніка вже практично стали легендарними. Шкода, бо без них він і спрогресував би значно раніше, і досягнути міг значно більшого. І в силу віку мав би бути маяком для Карлітоса, а не навпаки.
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