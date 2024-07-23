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23 июля 2024, 13:09 |
601
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Первый номер рейтинга ATP заболел перед Олимпиадой-2024

Янник Синнер отложил свой вылет в Париж

23 июля 2024, 13:09 |
601
1
Первый номер рейтинга ATP заболел перед Олимпиадой-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Лидер рейтинга ATP Янник Синнер из-за высокой температуры отложил вылет в Париж на Олимпиаду.

На данный момент считается вероятным, что его вылет во Францию состоится в четверг, в день, на который назначена жеребьевка теннисного турнира. Первые матчи запланированы на субботу.

Порядок посева в мужском индивидуальном турнире на Олимпийских играх 2024 года в Париже

  1. Янник Синнер
  2. Новак Джокович
  3. Карлос Алькарас
  4. Александр Зверев
  5. Даниил Медведев
  6. Алекс де Минаур
  7. Каспер Рууд
  8. Тэйлор Фритц
  9. Стефанос Циципас
  10. Томми Пол
  11. Уго Умбер
  12. Хольгер Руне
  13. Лоренцо Музетти
  14. Себастьан Баэс
  15. Феликс Оже-Альяссим
  16. Артур Фис
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Владимир Клепач Источник: ANSA
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Комментарии 1
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introvert
Хворобливість та травмозалежність Янніка вже практично стали легендарними. Шкода, бо без них він і спрогресував би значно раніше, і досягнути міг значно більшого. І в силу віку мав би бути маяком для Карлітоса, а не навпаки.
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