ОФИЦИАЛЬНО. Болонья подписала форварда на замену Зиркзе

«Болонья» официально сообщила о подписании форварда французской «Тулузы» Тейса Даллинги. Срок действия контракта с 23-летним нидерландским футболистом не называется.

Сумму трансфера «Болонья» также не называет. По информации СМИ, речь идет о сумме примерно в 15 миллионов евро, учитывая бонусы.

В составе «Болоньи» Даллинга заменит своего соотечественника Джошуа Зиркзе, который был продан в «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2023/2024 на счету Даллинги 19 голов и 5 ассистов в 44 матчах за «Тулузу» во всех турнирах.

