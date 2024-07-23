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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Болонья подписала форварда на замену Зиркзе
Италия
23 июля 2024, 19:10 |
164
0

ОФИЦИАЛЬНО. Болонья подписала форварда на замену Зиркзе

Тейс Даллинга покинул «Тулузу»

23 июля 2024, 19:10 |
164
0
ОФИЦИАЛЬНО. Болонья подписала форварда на замену Зиркзе
ФК Болонья. Тейс Даллинга (слева)

«Болонья» официально сообщила о подписании форварда французской «Тулузы» Тейса Даллинги. Срок действия контракта с 23-летним нидерландским футболистом не называется.

Сумму трансфера «Болонья» также не называет. По информации СМИ, речь идет о сумме примерно в 15 миллионов евро, учитывая бонусы.

В составе «Болоньи» Даллинга заменит своего соотечественника Джошуа Зиркзе, который был продан в «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2023/2024 на счету Даллинги 19 голов и 5 ассистов в 44 матчах за «Тулузу» во всех турнирах.

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Олег Дидух Источник: ФК Болонья
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