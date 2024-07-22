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  4. ПОНОМАРЕНКО: «Эмоции переполняют, счастлив, что мы смогли это сделать»
Чемпионат Европы
22 июля 2024, 14:02 |
427
0

ПОНОМАРЕНКО: «Эмоции переполняют, счастлив, что мы смогли это сделать»

Нападающий сборной Украины U-19 – о матче с итальянцами

22 июля 2024, 14:02 |
427
0
ПОНОМАРЕНКО: «Эмоции переполняют, счастлив, что мы смогли это сделать»
УАФ. Матвей Пономаренко

Нападающий сборной Украины U-19 Матвей Пономаренко прокомментировал волевую победу команды над Италией (3:2) в 3-м туре групповой стадии Евро-2024 U-19. Пономаренко забил решающий пенальти на 75-й минуте.

«Эмоции переполняют. Я очень счастлив, что мы смогли это сделать. Очень счастлив за нашу страну, то что мы смогли подарить нашим людям эмоции. Для нас это была важная игра. Я рад, что сумел сделать все от меня зависящее. Почему я бил пенальти? Мы об этом договорились с ребятами, ведь я в последнее время их забиваю», – сказал Пономаренко.

Соперник Украины в полуфинале будет определен позже – им станет победитель группы B – Франция (6 очков) или Испания (4). Матч между этими командами пройдет 22 июля, для победы в группе французов устраивает ничья, а испанцам нужна победа.

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Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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