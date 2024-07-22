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Чемпионат Европы
22 июля 2024, 12:17 | Обновлено 22 июля 2024, 12:31
653
0

Пономаренко из Динамо отреагировал на выход Украины в плей-офф Евро U-19

Игрок – о победе над Италией (3:2)

22 июля 2024, 12:17 | Обновлено 22 июля 2024, 12:31
653
0
Пономаренко из Динамо отреагировал на выход Украины в плей-офф Евро U-19
УАФ. Матвей Пономаренко

Нападающий Матвей Пономаренко, защищающий на клубном уровне цвета киевского «Динамо», поделился эмоциями от выхода сборной Украины U-19 в полуфинал чемпионата Европы 2024 U-19 после победы над командой Италии (3:2) в 3-м туре группового этапа.

«Да мы это сделали», – написал Пономаренко в сторис инстаграма, где разместил соответствующую фотографию с матча против итальянцев.

Сборная Украины, обыграв Италию, финишировала на 2-й позиции в группе А и вместе с итальянцами пробилась в полуфинал Евро-2024 U-19.

В понедельник, 22 июля, после матчей 3-го тура в группе В станет известен соперник украинской сборной по полуфиналу. Это будет победитель квартета.

Ранее сообщалось, что Украина на Евро-2024 U-19 является лидером приятного рейтинга по нарушениям.

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Матвей Пономаренко Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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