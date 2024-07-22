Пономаренко из Динамо отреагировал на выход Украины в плей-офф Евро U-19

Нападающий Матвей Пономаренко, защищающий на клубном уровне цвета киевского «Динамо», поделился эмоциями от выхода сборной Украины U-19 в полуфинал чемпионата Европы 2024 U-19 после победы над командой Италии (3:2) в 3-м туре группового этапа.

«Да мы это сделали», – написал Пономаренко в сторис инстаграма, где разместил соответствующую фотографию с матча против итальянцев.

Сборная Украины, обыграв Италию, финишировала на 2-й позиции в группе А и вместе с итальянцами пробилась в полуфинал Евро-2024 U-19.

В понедельник, 22 июля, после матчей 3-го тура в группе В станет известен соперник украинской сборной по полуфиналу. Это будет победитель квартета.

Ранее сообщалось, что Украина на Евро-2024 U-19 является лидером приятного рейтинга по нарушениям.