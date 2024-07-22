Украина на Евро-2024 U-19 является лидером приятного рейтинга по нарушениям

Юношеская сборная Украины U-19 на чемпионате Европы 2024 U-19, который проходит в Северной Ирландии, возглавляет рейтинг по количеству заработанных фолов.

В трех матчах группового турнира против Северной Ирландии и Норвегии (оба – по 0:0), а также Италии (3:2) против украинцев соперники нарушали правила 44 раза. Это лучший показатель на турнире.

Второй текущий результат у итальянской команды – 39 заработанных фолов. Замыкает тройку лидеров сборная Норвегии, на игроках которой фолили 37 раз.

Сборная Украины U-19, как известно, вышла в полуфинал Евро-2024 U-19, обыграв в 3-м туре ровесников из Италии (3:2), которые досрочно выиграли группу А.

В понедельник, 22 июля, после матчей 3-го тура в группе В станет известен соперник украинской сборной по полуфиналу. Это будет победитель квартета.