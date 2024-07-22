Бомбардиры Евро-2024 U-19. Позиции украинцев и их шансы

Юношеская сборная Украины U-19, как известно, вышла в полуфинал чемпионата Европы 2024, который проходит в Северной Ирландии.

Путевку в 1/2 финала турнира молодые украинцы завоевали после волевой победы 3:2 над Италией, которая досрочно выиграла группу А Евро-2024 U-19. Голы в ворота итальянцев стали первыми для игроков сборной Украины U-19 на турнире. До этого они сыграли вничью 0:0 с командами Северной Ирландии и Норвегии.

Напомним, точными ударами в поединке с итальянцами отметились Геннадий Синчук, Даниил Кревсун и Матвей Пономаренко, который реализовал пенальти.

Скромная результативность команды не позволяет украинским футболистам быть среди лидеров в гонке бомбардиров Евро-2024 U-19. В ней лидирует норвежец Даниэль Браут из клуба «Саннес Ульф», в активе которого 3 гола. За ним идут два итальянца – Франческо Камарда и Кевин Дзероли (оба – из «Милана»). У них по два гола.

Далее располагается группа из 21 футболиста, включая украинцев Синчука, Кревсуна и Пономаренко, которые отличились на Евро-2024 U-19 по одному разу.

Напомним, в понедельник, 22 июля, после матчей 3-го тура в группе В станет известен соперник украинской сборной по полуфиналу. Это будет победитель квартета.

Лидеры гонки бомбардиров Евро-2024 U-19