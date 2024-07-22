Обладательница серебряной медали ОИ-2020 не сыграет на Играх в Париже

Известная чешская теннисистка Маркета Вондроушова сообщила о том, что не сыграет на Олимпийских играх в Париже.

«Мне очень жаль, но по состоянию здоровья я не приму участия в Олимпийских играх в Париже в этом году.

До последнего момента я надеялась, что смогу выступить хотя бы в парном разряде, но проблемы с рукой не позволили мне выйти на корт. Сейчас я концентрируюсь на том, чтобы быть в порядке к US Open, я буду держать пальцы скрещенными для всех чешских игроков во Франции», – написала Маркета.

Отметим, что на Олимпиаде в Токио Вондроушова обыграла в полуфинале Элину Свитолину, но проиграла финал швейцарке Белинде Бенчич.