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22 июля 2024, 16:19 | Обновлено 22 июля 2024, 17:24
551
0

Обладательница серебряной медали ОИ-2020 не сыграет на Играх в Париже

Маркета Вондроушова пропустит Олимпиаду из-за травмы

22 июля 2024, 16:19 | Обновлено 22 июля 2024, 17:24
551
0
Обладательница серебряной медали ОИ-2020 не сыграет на Играх в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

Известная чешская теннисистка Маркета Вондроушова сообщила о том, что не сыграет на Олимпийских играх в Париже.

«Мне очень жаль, но по состоянию здоровья я не приму участия в Олимпийских играх в Париже в этом году.

До последнего момента я надеялась, что смогу выступить хотя бы в парном разряде, но проблемы с рукой не позволили мне выйти на корт. Сейчас я концентрируюсь на том, чтобы быть в порядке к US Open, я буду держать пальцы скрещенными для всех чешских игроков во Франции», – написала Маркета.

Отметим, что на Олимпиаде в Токио Вондроушова обыграла в полуфинале Элину Свитолину, но проиграла финал швейцарке Белинде Бенчич.

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Владимир Клепач Источник: Instagram
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