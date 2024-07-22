Обладательница серебряной медали ОИ-2020 не сыграет на Играх в Париже
Маркета Вондроушова пропустит Олимпиаду из-за травмы
Известная чешская теннисистка Маркета Вондроушова сообщила о том, что не сыграет на Олимпийских играх в Париже.
«Мне очень жаль, но по состоянию здоровья я не приму участия в Олимпийских играх в Париже в этом году.
До последнего момента я надеялась, что смогу выступить хотя бы в парном разряде, но проблемы с рукой не позволили мне выйти на корт. Сейчас я концентрируюсь на том, чтобы быть в порядке к US Open, я буду держать пальцы скрещенными для всех чешских игроков во Франции», – написала Маркета.
Отметим, что на Олимпиаде в Токио Вондроушова обыграла в полуфинале Элину Свитолину, но проиграла финал швейцарке Белинде Бенчич.
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